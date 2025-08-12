banner
Новини Технології 12.08.2025 comment views icon

В США почали друкувати недорогі будинки

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

В США почали друкувати недорогі будинки
Icon

Американська компанія Icon, що спеціалізується на 3D-друку, будує 3 житлові будинки для незаможних у штаті Техас, демонструючи можливості цих технологій для ринку доступного житла. 

Зазначається, що проєкт є частиною більшого плану зі зведення комплексу будинків Mueller, створених за допомогою 3D-друку, в Остіні. Проєкт на початку цього року представило архітектурне бюро Icon та Майкла Сю. 

Площа кожного будинку складає 60 кв. м. На першому поверсі розміщуватимуться вітальня, їдальня та кухня з відкритим плануванням, яке всередині виглядає досить компактним. Сучасний інтер’єр доповнюють ребристі стіни. На верхньому поверсі знаходяться одномісна спальня та єдина ванна кімната.

В США почали друкувати недорогі будинки
Інтер’єр всередині/Icon

Кожен будинок має гібридну конструкцію, схожу на будинки, надруковані Icon у рамках попередніх проєктів. Нижній поверх був побудований за допомогою 3D-принтера Icon, який вичавлює шарами з сопла, відповідно до креслення, запатентовану цементоподібну суміш, формуючи каркас. Далі будівельники мають традиційними методами звести верхній поверх з дерев’яним каркасом та встановлять металічний дах зі стоячим фальцем, а також вікна та двері. 

“Ця передова технологія, розроблена та спроектована для забезпечення точності, швидкості та надійності, дозволяє прискорити будівництво і, отже, підвищити передбачуваність графіка. Надруковані на 3D-принтері стінові системи будинків Icon забезпечують більш високий рівень ізоляції, що знижує коливання температури в будинку влітку та взимку, а також стійкі до впливу води, плісняви, термітів та вогню”, — зазначається у прес-релізі Icon. 

Доступне житло, надруковане на 3D-принтері невдовзі має стати широкодоступним, принаймні в США. За словами представників Icon, стартова ціна будинків складатиме $195 тис., що не виглядає вже й таким доступним. Однак ціна будинків, які будуються за допомогою 3D-друку неподалік,  починається від $350 тис. і доходить до $1,3 млн.

Джерело: NewAtlas

Популярні новини

arrow left
arrow right
Новий китайський дрон-комар шпигуватиме абсолютно непомітно
У MIT створили кишеньковий 3D-принтер, що друкує об'єкти за секунди
Вчені друкують ракові пухлини на 3D-принтері, щоб досліджувати онкологію
Дрон з рукою-хоботом робить те, чого не можуть інші
Ютубер створив механічний 8-бітний комп’ютер з конструктора K'NEX
Землянки повертаються: японські будинки з грунту виготовлені 3D-друком
Стіни поглинають CO₂ та стають міцнішими, — стартап створив нову цеглу
Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез
Колишній бізнес-директор Google X назвав "100% нісенітницею" створення нових робочих місць завдяки ШІ
Не любите музику? Вчені з’ясували, чому
Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials
Ім'я Алана Тьюдіка видалили з фільму "Я, робот" після тестових показів — глядачі вподобали його більше за Вілла Сміта
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати