В США почали друкувати недорогі будинки

Icon

Американська компанія Icon, що спеціалізується на 3D-друку, будує 3 житлові будинки для незаможних у штаті Техас, демонструючи можливості цих технологій для ринку доступного житла.

Зазначається, що проєкт є частиною більшого плану зі зведення комплексу будинків Mueller, створених за допомогою 3D-друку, в Остіні. Проєкт на початку цього року представило архітектурне бюро Icon та Майкла Сю.

Площа кожного будинку складає 60 кв. м. На першому поверсі розміщуватимуться вітальня, їдальня та кухня з відкритим плануванням, яке всередині виглядає досить компактним. Сучасний інтер’єр доповнюють ребристі стіни. На верхньому поверсі знаходяться одномісна спальня та єдина ванна кімната.

Кожен будинок має гібридну конструкцію, схожу на будинки, надруковані Icon у рамках попередніх проєктів. Нижній поверх був побудований за допомогою 3D-принтера Icon, який вичавлює шарами з сопла, відповідно до креслення, запатентовану цементоподібну суміш, формуючи каркас. Далі будівельники мають традиційними методами звести верхній поверх з дерев’яним каркасом та встановлять металічний дах зі стоячим фальцем, а також вікна та двері.

“Ця передова технологія, розроблена та спроектована для забезпечення точності, швидкості та надійності, дозволяє прискорити будівництво і, отже, підвищити передбачуваність графіка. Надруковані на 3D-принтері стінові системи будинків Icon забезпечують більш високий рівень ізоляції, що знижує коливання температури в будинку влітку та взимку, а також стійкі до впливу води, плісняви, термітів та вогню”, — зазначається у прес-релізі Icon.

Доступне житло, надруковане на 3D-принтері невдовзі має стати широкодоступним, принаймні в США. За словами представників Icon, стартова ціна будинків складатиме $195 тис., що не виглядає вже й таким доступним. Однак ціна будинків, які будуються за допомогою 3D-друку неподалік, починається від $350 тис. і доходить до $1,3 млн.

Джерело: NewAtlas