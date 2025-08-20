Новини Ігри 20.08.2025 comment views icon

Акція триває обмежений час, представниця NVIDIA підтвердила ITC.ua, що пропозиція актуальна в Україні.

Під час фестивалю Gamescom 2025 NVIDIA пропонує Borderlands 4 покупцям відеокарт RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti або RTX 5070, а також комп’ютерів і ноутбуків з ними. Вони отримають гру із Gilded Glory Pack, який включає скін мисливця за Сховищами, скін зброї та скін дрона Echo-4.

У Steam Borderlands 4 від Gearbox Software коштує 2999 грн, тож акція є непоганою можливістю заощадити. Вихід гри запланований на 12 вересня, а Gamescom 2025 триматиме з 20 до 24 серпня — пропозиція дійсна протягом цих днів.

Під час фестивалю NVIDIA продемонструвала роботу Borderlands 4 з DLSS 4, генерацією кадрів та трасуванням променів. У хвилинному відео персонаж протистоїть босу, а інформація на екрані свідчить про швидкість 262 FPS у роздільній здатності 4K з DLSS 4 та RTX. Це може означати близько 65 FPS з вимкненим MFG.

Коментатори радіють високій частоті кадрів, але побоюються можливих затримок введення, критично важливих у шутерах. Гра, вочевидь, швидко працюватиме на GeForce RTX 5070+, але з відеокартою RTX 2070 та процесором AMD Ryzen 7 2700X, котрі зазначені у мінімальних вимогах до ПК, очікується мінімальний комфорт.

Також NVIDIA представила покращений ігровий асистент G-Assist на основі ШІ, який тепер вміє більше, але споживає набагато менше пам’яті. Компанія розповіла про оновлення NVIDIA App та перенесення на відеокарти RTX 40 технології Smooth Motion, перевагу якої у S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже відчули деякі коментатори ITC.ua. Напередодні Gamescom 2025 виробник відеокарт продемонстрував роботу Full Ray Tracing, Path Tracing та DLSS 4 у нових очікуваних іграх та представив величезне оновлення хмарного сервісу GeForce NOW, який отримав GPU рівня RTX 5080, можливість встановлення будь-яких ігор зі Steam та покращені можливості трансляції.

Джерела: NVIDIA, TechPowerUp

