NVIDIA оновила ШІ-помічник G-Assist: більше функцій, швидші відповіді, мінус 40% споживання пам’яті

NVIDIA на Gamescom представила оновлення для Project G-Assist — експериментального вбудованого ШІ-асистента, який дозволяє керувати системою з відеокартою RTX голосом або текстом. Він працює на базі локальної малої мовної моделі й тепер виступає як центральний командний центр і дає швидкий доступ до функцій, які зазвищай заховані в глибині меню.
Завдяки цьому оновленню, з допомогою голосових або текстових команд G-Assist, користувач може виконувати наступні дії:
- запустити діагностику для оптимізації ігрової продуктивності,
- відобразити або побудувати графіки з частотою кадрів, затримками та температурою GPU,
- змінювати параметри графічного процесора чи навіть периферії, наприклад підсвітку клавіатури.
Оновлення G-Assist також принесло нову ефективнішу модель ШІ. Вона працює швидше, споживає на 40% менше пам’яті, але при цьому зберігає точність відповідей. Завдяки цьому G-Assist тепер може запускатися на більшій кількості пристроїв, обладнаних відеокартами RTX з 6 ГБ і більше пам’яті, зокрема й у ноутбуках. Раніше вимагалися відеокарти NVIDIA RTX 30, 40 або 50 серії з мінімум 12 ГБ пам’яті, і при цьому ШІ-асистент клав на лопатки навіть RTX 5080.
Щоб почати роботу, достатньо встановити застосунок NVIDIA та драйвер Game Ready від 19 серпня, завантажити оновлення G-Assist і активувати його комбінацією Alt+G.
Ще одне оновлення G-Assist заплановане на вересень. Воно додасть підтримку спеціальних команд для ноутбуків — зокрема для функцій NVIDIA BatteryBoost та Battery OPS.
Також NVIDIA додала G-Assist Plug-In Hub, створений у партнерстві з mod.io. Він допомагає знаходити та завантажувати плагіни, які розширюють функціональні можливості асистента. Завдяки інтеграції з mod.io користувач може просто запитати в G-Assist про доступні доповнення та одразу їх встановити.
Крім того, повідомляється про проведення G-Assist Hackathon, де користувачі представили власні плагіни. Для розробки таких власних плагінів доступний Plug-In Builder, який дозволяє писати код на основі JSON і Python навіть за допомогою природної мови.
До фіналу G-Assist Hackathon, зокрема, вийшли наступні проєкти:
- Omniplay — пошук ігрового лору у вікі чи створення нотаток у реальному часі.
- Launchpad — запуск і перемикання груп застосунків для підвищення продуктивності.
- Flux NIM Microservice — генерація ШІ-зображень безпосередньо з G-Assist за допомогою локальних NVIDIA NIM.
Переможців хакатону оголосять 20 серпня.
Джерело: NVIDIA
