NVIDIA показала DLSS 4 і RTX в Resident Evil Requiem, Cinder City, Black State та інших нових іграх

У рамках презентації GeForce On Community Update напередодні Gamescom 2025 NVIDIA показала роботу технологій в Resident Evil Requiem та інших очікуваних іграх.

Демонстрація анонсує підтримку Full Ray Tracing, Path Tracing та DLSS 4 в іграх у різних комбінаціях. Відео показують та пояснюють використання ефектів в іграх на конкретних прикладах. Це можливість для гравців дізнатися, на що їм варто розраховувати та детальніше роздивитися новинки і як працюють в них технології.

Resident Evil Requiem

NVIDIA оголосила, що Resident Evil Requiem матиме повну підтримку трасування променів та трасування шляху на ПК. Це перша гра на RE Engine з трасуванням шляху. Також вона підтримуватиме DLSS 4 на релізі. Ще одною грою на RE Engine з підтримкою RTX та DLSS 4 стане Pragmata. Проте вона не матиме трасування шляху.

Розробники гри розповідають, що завдяки новим технологіям та їхньому досвіду гра матиме сильних персонажів та справді захопливий ігровий процес. Нова Resident Evil не страждатиме від візуальних проблем, які спостерігалися в попередніх іграх серії. Шум і артефакти на віддзеркаленнях та інших кадрах мають піти у минуле з трасуванням шляху. Resident Evil Requiem вийде 27 лютого 2026 року, Capcom поки не оголошує системних вимог.

Cronos: The New Dawn

Гра отримає трасування променів та DLSS 4 з Multi-Frame Gen від початку. Проте розробники не розповідають технічних деталей реалізації RTX. Дія Cronos: The New Dawn відбувається у темному світі, де старі будівлі змішуються з дивними технологіями майбутнього. Герой мандруватиме у часі та протистоятиме загадковому Колективу.

Bloober Team випустить Cronos: The New Dawn 5 вересня. Гра вже має системні вимоги, також очікуються огляди у день релізу.

Black State

Нове відео Black State було знято на відеокарті NVIDIA з увімкненим DLSS 4 Multi-Frame Gen. Також можна побачити відбиття та інші зображення, отримані за допомогою трасування. Вона буде серед перших ігор, які підтримуватимуть NVIDIA DLSS 4 та Reflex 2 (жодної гри з підтримкою останньої технології ще нема).

Пригодницький екшн від третьої особи, вочевидь, надихається Metal Gear Solid та The Matrix. Як для інді-гри, вона має чудову графіку, створену на UE5. Наразі немає інформації навіть про приблизний час виходу Black State. Motion Blur ще не розкрила вимоги для ПК.

Cinder City

Тактичний MMO-шутер від NCSoft підтримуватиме трасування променів та DLSS 4. Гра на Unreal Engine 5 використовуватиме переваги технології Lumen. Вочевидь, в ній також є віддзеркалення та тіні, створені трасуванням. Для оголошення NVIDIA команда розробників Cinder City підготувала новий трейлер.

NCSoft планує випустити Cinder City у 2026 році. Гравці постають футуристичними лицарями, котрі досліджують світ, змінений передовими технологіями, зокрема зруйновану постапокаліптичну версію Сеула. Гра підтримуватиме як сольний, так і кооперативний режими.

Phantom Blade Zero

NVIDIA випустила демонстрацію роботи Phantom Blade Zero на ПК. Відео показує нові ефекти трасування променів, які гра підтримуватиме на платформі. Вона використовуватиме трасування променів для покращення відблисків і тіней, однак підтримки RTGI не буде. Трасування променів зробить поверхні реалістичнішими, віддзеркалення натуральними, а тіні більш природним та деталізованим. Каустика трасування променів імітуватиме заломлення та розсіювання світла під водою.

Наразі немає інформації про дату виходу Phantom Blade Zero. Попередній трейлер натякав на 2025 рік, проте реалістичнішим вважається вихід у наступному. Гра досі немає сторінки в Steam або в Epic Games Store, як і вимог для ПК.

У повній презентації NVIDIA показала відео Borderlands 4, Hell is Us, Pragmata та інші ігрові фрагменти. Нагадаємо, компанія представила суттєвий апгрейд та розширення хмарного сервісу GeForce NOW та оновлення NVIDIA App з технологією Smooth Motion на RTX 40, яка може подвоїти FPS в іграх. Також представлені оновлення RTX Remix, NVIDIA ACE та асистента ШІ Project G-Assist.

Джерела: NVIDIA, DSOG

