Кіберполіція ліквідувала 13 ботоферм з 1,5 млн акаунтів, що поширювали фейки та російську пропаганду у соцмережах

Діяльність ворожої ботомережі нині припинено, вилучено понад 100 тисяч SIM-карток, які використовували для реєстрації фейкових акаунтів. Загалом з понад 1,5 мільйона облікових записів поширювалась російська пропаганда та фейки, що виправдовували дії окупантів на українській територіях та дискредитували владу й ЗСУ. Окрема ботоферма займалася розсилкою оманливих повідомлень про мінування об’єктів на території України.

Департамент кіберполіції спільно з національними операторами, територіальними підрозділами Нацполіції та прокуратури викрив 31 підозрюваного у різних областях України. Ті, використовуючи SIM-картки мобільних операторів рф, також реєструвалися в онлайн-банкінгу російських фінустанов для здійснення грошових переказів на територію країни-агресора.

Під час операції кіберполіціянти виявили факт “зараження” мобільних пристроїв громадян шкідливим програмним забезпеченням. Принцип його дії полягав у прихованому віддаленому отриманні SMS-повідомлень для перевірки під час реєстрації акаунтів на різних сервісах.

У співпраці з працівниками Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку України заблоковано роботу 28 вебресурсів на території нашої країни, які використовували для реєстрації мобільних номерів і подальшого створення бот-мереж.

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За результатами обшуків вилучено:

понад 100 тисяч SIM-карток, зокрема, й мобільних операторів рф;

понад 100 одиниць комп’ютерної техніки;

більше ніж 150 мобільних телефонів;

близько 300 GSM-шлюзів.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 436 (пропаганда війни) та ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ. Слідчі дії тривають.

З початку 2022 року кіберфахівці Служби безпеки України знешкодили 35 ботоферм, які відіграють значну роль у кібервійні. На початку серпня СБУ повідомляла про ліквідацію мільйонної ботоферми, яку створив політтехнолог-громадянин рф, що переїхав в Україну. За даними слідства, вона використовувалася не лише окремими політичними силами в нашій державі, а й російськими спецслужбами.