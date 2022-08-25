Valve запустила бета-тестування оновленого застосунку Steam на iOS та Android

Клієнт Steam для смартфонів давно не оновлював дизайн та виглядає досить архаїчним. У Valve, схоже, вирішили виправити це і зараз проводять бета-тестування нової версії програми, що виглядає зовсім іншим.

У повідомленні в блозі Valve назвала новий дизайн програми одним із ключових нововведень – це помітно одразу. Тепер у ній є панель навігації в нижній частині екрана, за допомогою якої можна перейти до магазину, стрічки новин та розділу Steam Guard. За запевненням компанії, Steam отримав більш розумні повідомлення, покращену бібліотеку та підтримку кількох облікових записів.

З переходом на новий фреймворк застосунок отримав додаткові функції. Наприклад, у ньому можна просканувати QR-код із розділу Steam Guard для входу в обліковий запис користувача Steam – приблизно так, як це працює у мобільному Discord.

Бета-версія для iOS та Android наразі не доступна для широкого загалу. Приєднатися до тестування можна за інструкцією на сайті Steam.

Джерело: The Verge