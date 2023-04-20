Вбудована відеокарта Radeon 780M у процесорі AMD Ryzen 7940HS швидше за NVIDIA GTX 1050 Ti – тест каналу ETA PRIME

Огляд ігрового ноутбука ASUS TUF A15 на базі AMD Ryzen 9 7940HS з RTX 4060 присвячений не відеокарті NVIDIA чи процесору, а вбудованій у чип графіці 780М (RDNA 3). Відеокарта показала відмінний результат в іграх з роздільною здатністю 1080p та перевершила дискретну GTX 1050 Ti.

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AMD Phoenix – найновіші мобільні процесори, представлені компанією на виставці CES у січні. Чип заснований на архітектурі Zen 4 та працює в парі з графічним процесором RDNA 3 – найпотужнішим інтегрованим рішенням на цей час. Тактова частота вбудованого відео сягає 2,8 ГГц.

Ryzen 9 7940HS – 8-ядерний процесор з базовою тактовою частотою 4,0 ГГц та максимальним прискоренням до 5,2 ГГц. Система працює з TDP до 80 Вт. Ігровий ноутбук ASUS оснащений двоканальною пам’яттю DDR5-5600.

Відеокарта 780M виявилася на 12% та 15% швидше, ніж 680M у 3DMark Fire Strike та Time Spy. При цьому 680M використовувала швидшу пам’ять LPDDR5. Драйвер для 780M офіційно ще не випущений – система некоректно працювала зі Spider-Man 1 та 2. В інших іграх з роздільною здатністю 1080p та обмеженням 80 Вт результати такі:

CS:GO (високі налаштування графіки) – 130 FPS

GTA 5 (дуже високі) – 81 FPS

Forza Horizon 5 (високі) – 86 FPS

Fortnite (середні): – 78 FPS

Doom Eternal (середні) – 83 FPS

Horizon Zero Dawn (продуктивність) – 69 FPS

Call of Duty Modern Warfare (рекомендовані/продуктивність FSR) – 106 FPS

Cyberpunk 2077 (поєднання середніх та низьких): – 70 FPS

Систему було протестовано у режимі продуктивності, встановленому за допомогою програмного забезпечення ASUS Armoury Crate. Слід зазначити, що портативні ігрові консолі на основі подібних процесорів будуть обмежені 15-35 Вт.

При цьому вбудований GPU у цій системі можна розігнати. ETA Prime не мала проблем з розгоном графіки до 3 ГГц. Тактову частоту можна підняти до 3,25 ГГц, але з цим значенням робота нестабільна. Продуктивність та стабільність роботи 780М може покращитися з виходом офіційного драйвера.

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Канал ETA PRIME зазвичай оглядає пристрої з обмеженою потужністю. Серед його оглядів безліч ігрових консолей, міні-ПК та ноутбуків. З появою потужної інтегрованої графіки AMD на основі Vega, RDNA2 та RDNA3 ці рішення традиційно лідирують в іграх у своєму класі.

Джерело: VideoCardz