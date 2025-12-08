Ветеран Fallout повертається до Obsidian та перериває пенсію для розробки нової гри

Fallout 76

Легендарний розробник рольових ігор та один із творців Fallout Тім Кейн у 2025 році повернувся до студії Obsidian Entertainment, перервавши свою часткову пенсію. Він вже працює над новим проєктом.

Про своє повернення Кейн розповів у відео на власному YouTube-каналі. Він нещодавно завітав до студії без зайвого галасу й одразу взявся до роботи. Проєкт, до якого він приєднався, поки не анонсований і Кейн не готовий натякнути фанатам, чим саме займається Obsidian.

“Не витрачай час на здогадки — все одно не вгадаєте”, — сказав він.

Один із творців Fallout зазначив, що продовжить вести свій канал, поки матиме історії та ідеї з десятиліть роботи над іграми. У портфоліо Кейна чимало відомих ігор: Fallout і Fallout 2 у складі Interplay, заснування Troika Games та релізи Arcanum: Of Steamworks and Magic Obscura і Vampire: The Masquerade – Bloodlines. До Obsidian він вперше приєднався у 2011-му, працював над Pillars of Eternity, а також був співрежисером The Outer Worlds. Після 2020 року пішов на пенсію, але все ж був підрядником студії над The Outer Worlds 2, що вийшла у жовтні 2025-го.

Паралельно Bethesda офіційно повернулася до ігрового світу Fallout, хоча прямої участі Obsidian там не підтверджено. Нещодавно керівник студії Тодд Говард підтвердив розробку ремастеру третьої частини у стилі цьогорічного Oblivion Remastered. А інший інсайдер казав про ремастер New Vegas, поки ютубер “розкопав” унікальну збірку з близько 2 ГБ вирізаного контенту. Але немає жодної інформації, що Тім Кейн братиме в якомусь з цих проєктів, оскільки деталі поки не розкривають.

Також можна згадати останню діяльність Obsidian. Цей рік студія розпочала з релізу “грибної” Avowded, яку можна було “виростити” самостійно. Пізніше Pillars of Eternity раптово отримала величезний патч на честь 10-річчя гри, поки розробники уявляли, якою могла б бути третя частина серії. Також влітку у ранньому доступні вийшла Grounded 2, яку тепло зустріли гравці, та наприкінці жовтня “побачила світ” The Outer Worlds 2. Тим часом керівник Obsidian Джош Соєр скаржився, що ритейлери “вбили” класичні RPG. Можна лише гадати, чи буде пов’язана наступна гра з цим жанром, але враховуючи останні проєкти студії, така можливість не виключена.

Джерело: Windows Central