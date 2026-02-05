Viber додав у месенджер 5 асистентів з ШІ: є кухар, всезнайко та редактор 

Depositphotos

Viber додає ШІ-асистентів просто у месенджер для допомоги користувачам у вирішенні щоденних завдань.





Зазначається, що 5 спеціалізованих чатботів знаходитимуться в окремій теці серед списку ШІ-асистентів. Кожен з них допомагатиме вирішувати конкретні завдання.

ШІ-довідник — універсальний помічник для пошуку інформації, пояснення складних тем і швидкого дослідження.

ШІ-компаньйон — співрозмовник для порад, пошуку ідей і розвʼязання побутових дилем.

ШІ-кухар — кулінарний помічник, що допоможе з меню та рецептами.

ШІ-коуч — асистент для підтримки емоційного стану та саморефлексії.

ШІ-редактор — помічник, що допоможе перефразувати та вдосконалити текст повідомлення.

Як підкреслюють у Viber, вони допомагатимуть миттєво переходити від запитань до конкретних дій, економлячи час на перемикання між різними застосунками. Асистенти самостійно пропонуватимуть відповіді на питання, що стосуються типових ситуацій, надаючи допомогу у вирішенні щоденних справ.

Обробку запитів проводитиме OpenAI. Однак компанія не бере участі у навчанні цих ШІ-помічників. Асистенти доступні користувачам з пристроями на iOS, Android та десктопних версіях Viber. Спеціальну теку з цими асистентами вже додано користувачам месенджера на їхніх мобільних застосунках.





Усі розмови на мобільних пристроях також синхронізуватимуться з комп’ютерами. Функція вже доступна для всіх користувачів Viber в Україні з версією застосунку 26.6 та вище. Це відображає прагнення месенджера до впровадження ШІ у власні сервіси. У рамках ширшої ініціативи компанія Rakuten Group прагне на 20% підвищити ефективність маркетингу, операційної діяльності та клієнтського сервісу завдяки ШІ.

Раніше ми писали, що Viber запустив свій власний маркетплейс прямо в застосунку, що нагадує стратегію monobank. До того ж Viber запустив сервіс для знайомств Viber Dating

