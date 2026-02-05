tradfi
Новини ШІ 05.02.2026 comment views icon

Viber додав у месенджер 5 асистентів з ШІ: є кухар, всезнайко та редактор

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Viber додав у месенджер 5 асистентів з ШІ: є кухар, всезнайко та редактор
Depositphotos

Viber додає ШІ-асистентів просто у месенджер для допомоги користувачам у вирішенні щоденних завдань.


Зазначається, що 5 спеціалізованих чатботів знаходитимуться в окремій теці серед списку ШІ-асистентів. Кожен з них допомагатиме вирішувати конкретні завдання.

  • ШІ-довідник — універсальний помічник для пошуку інформації, пояснення складних тем і швидкого дослідження.
  • ШІ-компаньйон — співрозмовник для порад, пошуку ідей і розвʼязання побутових дилем.
  • ШІ-кухар — кулінарний помічник, що допоможе з меню та рецептами.
  • ШІ-коуч — асистент для підтримки емоційного стану та саморефлексії.
  • ШІ-редактор — помічник, що допоможе перефразувати та вдосконалити текст повідомлення.
Viber додав у месенджер 5 асистентів з ШІ: є кухар, всезнайко та редактор 
Viber

Як підкреслюють у Viber, вони допомагатимуть миттєво переходити від запитань до конкретних дій, економлячи час на перемикання між різними застосунками. Асистенти самостійно пропонуватимуть відповіді на питання, що стосуються типових ситуацій, надаючи допомогу у вирішенні щоденних справ.

Обробку запитів проводитиме OpenAI. Однак компанія не бере участі у навчанні цих ШІ-помічників. Асистенти доступні користувачам з пристроями на iOS, Android та десктопних версіях Viber. Спеціальну теку з цими асистентами вже додано користувачам месенджера на їхніх мобільних застосунках. 


Усі розмови на мобільних пристроях також синхронізуватимуться з комп’ютерами. Функція вже доступна для всіх користувачів Viber в Україні з версією застосунку 26.6 та вище. Це відображає прагнення месенджера до впровадження ШІ у власні сервіси. У рамках ширшої ініціативи компанія Rakuten Group прагне на 20% підвищити ефективність маркетингу, операційної діяльності та клієнтського сервісу завдяки ШІ. 

Раніше ми писали, що Viber запустив свій власний маркетплейс прямо в застосунку, що нагадує стратегію monobank. До того ж Viber запустив сервіс для знайомств Viber Dating

Джерело: Viber

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ринок смартфонів мертвий: в ASUS пояснили припинення виробництва
Виробник унітазів заробив на бумі штучного інтелекту — як це вдалося
Barbie з ChatGPT не буде: Mattel відкладає співпрацю з OpenAI
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
Письменник Чак Вендіг переконав Google AI Overview, що в нього є кіт Сер Мяулінгтон фон Піссбрет, котрий розмовляє кантонською
Signal у світі ШІ: вийшов "захищений" чатбот Confer із наскрізним шифруванням
А як же Grok? Розробники xAI писали код на Claude, доки Anthropic їх не забанила
Баг чи фіча? Помилка процесора NVIDIA Vera заважає роботі GPU інших виробників
Передумав: Кемерон дослідить "етичний" аспект ШІ, щоб випускати "Аватари" швидше
Навчи український ШІ: Мінцифри закликає ЗМІ безплатно ділитись текстами з "національною LLM"
OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики
Як Work.ua, але для ШІ: сервіс Rent a Human дозволяє ботам наймати людей
Ілон Маск знову перебільшив: ЦОД xAI Colossus 2 навіть близько не досяг 1 ГВт, за даними супутника
Боса британської поліції звільнили за "брехливий" звіт, створений ШІ Copilot
Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку
Нова модель ChatGPT використовує Grokipedia Ілона Маска як джерело
Розробники створили Reddit для ШІ: соцмережу Moltbook, де "живуть" і спілкуються 1,4 млн ботів
Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу
LG й Mozilla "дали задню": можна буде знести Copilot та вимкнути ШІ у Firefox
До 2033 року OpenAI планує споживати електрики більше, ніж Індія, — інсайд
У розвинених країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати