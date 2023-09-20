Новини IT-бізнес 20.09.2023 о 08:50

Від DefenceTech до штучного інтелекту. В Україні створили перший каталог про українське ІТ — Incredible Tech

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Загалом в каталозі зібрали 96 продуктових ІТ-компаній та 31 успішний український ІТ-продукт — зокрема, український безпілотник Shark UAV, продукти від MacPaw, роботизований протез від Esper Bionics, антидронові та анти-БПЛА системи Piranha-Tech, застосунок Дія тощо.

Каталог буде корисним для інвесторів, спонсорів, донорів та всіх тих, кого цікавлять інноваційні українські продукти. У переліку розробок:

  • DefenceTech
  • E-commerce&Retail
  • Gaming
  • EdTech
  • FinTech&Insurtech
  • HR Tech
  • HealthTech
  • LegalTech
  • GovTech та ін.

«‎Ми б хотіли також показати, що Україна — це не лише війна, а й ще Батьківщина крутих ІТ-рішень для бізнесу і для людей. З допомогою цього каталогу ми хочемо, щоб весь світ дізнався — Україна створює круті, якісні ІТ-продукти, якими можуть користуватись великі корпорації, будь-який бізнес по всьому світу», — каже Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації.

До каталогу потрапили виключно українські компанії та ІТ-продукти, що мають українську реєстрацію, українця-засновника та офіс чи представництво в Україні. Відбір проводили незалежні експерти — представники Мінцифри, фаундери та СЕО tech-компаній, інвестори.

Каталог презентують на масштабних міжнародних заходах у сфері ІТ, поширять серед міжнародних партнерів, дипломатичних установ та асоціацій. Він також буде активно використовуватись під час перемовин з потенційними інвесторами в країнах ЄС, США, Великої Британії, Японії тощо.

Ознайомитися з Incredible Tech можна за посиланням.

Розробкою каталогу займались Мінцифри спільно з Асоціацією IT Ukraine, TopLead та генеральним партнером Ukrsibbank BNP Paribas Group.

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