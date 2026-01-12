Новини Пристрої 12.01.2026 comment views icon

Відео прототипу Xiaomi 17 Air — смартфон скасований через провал Apple

Тонше за iPhone Air: прототип Xiaomi 17 Air з двома камерами засвітився на відео / Ice Universe в Х

Експеримент Apple, Samsung та інших виробників смартфонів із запуском надтонких флагманів на кшталт iPhone Air і Galaxy S25 Edge виявився гучним провалом. Слабкі продажі змусили китайських конкурентів, зокрема Xiaomi, згорнути розробку власних аналогів, аби не повторити той самий сценарій. Втім, витоки все ж показують, яким міг бути такий пристрій. Цього разу інсайдер оприлюднив прототип Xiaomi 17 Air — смартфон із подвійною основною камерою та рамкою, тоншою за iPhone Air.

На платформі X відомий інформатор Ice Universe опублікував відео з прототипом Xiaomi 17 Air, знятим з усіх боків. На кадрах видно, що товщина корпусу становить лише 5,5 мм, і при цьому смартфон має одразу дві камери на задній панелі. Це різко контрастує з iPhone Air, який обходиться одним основним сенсором, компенсуючи обмеження можливостями обчислювальної фотографії. Додаткова камера, як не крути, дає ширші можливості для зйомки фото й відео.

Діагональ дисплея Xiaomi 17 Air становить 6,59 дюйма. На задній панелі помітний виражений блок камер, а також чітко видно розташування модуля бездротової зарядки. За даними джерела, смартфон планували оснастити кремній-вуглецевою батареєю. Такий тип акумулятора часто використовують у топових китайських моделях, щоб поєднати тонкий корпус і більшу місткість, ніж у класичних літій-іонних елементів.

Xiaomi давно має репутацію бренду, який активно запозичує дизайнерські рішення Apple, тож схожість Xiaomi 17 Air з iPhone Air не виглядає несподіванкою. Ймовірно, компанія готувала й маркетингову кампанію з акцентом на автономність, намагаючись показати перевагу над iPhone Air і Galaxy S25 Edge, а також конкурувати з лінійкою iPhone 17.

Водночас раніше тест автономності продемонстрував, наскільки ефективною може бути програмна оптимізація Apple. Xiaomi 17 Pro Max, який має акумулятор на 55% більшої місткості, ніж iPhone 17 Pro Max, протримався лише на 5 хвилин довше. За словами інсайдера, надтонкі смартфони на кшталт Xiaomi 17 Air можуть повернутися пізніше, але зараз виробники стикаються з надто великою кількістю компромісів заради дизайну — і ринок чітко показав, що такі пристрої продаються слабко.

Показовий приклад — iPhone Air. Модель стартувала з гарних продажів у Китаї, але вже за кілька тижнів попит різко впав. Прогноз постачань знизили на один мільйон одиниць, а згодом Apple скоротила й саме виробництво.

Apple iPhone Air 2 все ж вийде та отримає подвійну камеру, — інсайдер

Джерело: wccftech

