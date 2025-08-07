Новини Пристрої 07.08.2025 comment views icon

Відеокарта AMD Radeon RX 7400 знайдена в ПК Dell

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Відеокарта AMD Radeon RX 7400 знайдена в ПК Dell
Radeon RX 7400 справді існує — її виявили у складі комп'ютера Dell

Відеокарта AMD Radeon RX 7400, про яку час від часу з’являлася інформація, нарешті засвітилася у готовому ПК. Але не в геймерській системі, а в корпоративному рішенні від Dell.

Минув уже місяць відтоді, як Radeon RX 7400 помітили в базі даних AIDA64, а тепер її виявили в новому настільному комп’ютері Dell Pro Tower Plus. Хоча цю відеокарту можна відстежити ще з минулого року, вона дуже довго не з’являлася навіть у списках роздрібних продавців.

Модель RX 7400 входить до лінійки Radeon RX 7000 на архітектурі RDNA 3. На відміну від попереднього покоління RDNA 2, де AMD випускала менш продуктивні моделі, як-от RX 6400 та RX 6500 XT, цього разу “молодших” рішень не було. До тепер. Окрім Radeon RX 7400, раніше також згадували про RX 7300, але саме RX 7400, схоже, AMD підготувала для використання в звичайних настільних ПК, зокрема в OEM-сегменті.

Dell вже інтегрувала цю відеокарту в корпоративну модель Pro Tower Plus, оснащену процесором Intel Core Ultra 7 265 vPro. Подробиць поки небагато, але вперше з’явилася інформація про деякі характеристики RX 7400. Ця модель отримала 8 ГБ пам’яті GDDR6 — це удвічі більше, ніж у RX 6400. Також карта має 4 відеовиходи DisplayPort, принаймні згідно з описом на сайті Університету Торонто в Скарборо, де вона згадана у специфікаціях ПК.

З попередніх витоків відомо, що Radeon RX 7400 заснована на тому самому GPU NAVI 33, що й RX 7600. Проте це буде значно урізана версія — з меншою кількістю шейдерних блоків і, ймовірно, 64-бітною шиною пам’яті, як у Radeon RX 6500 XT. Ціни на модель Dell Pro Tower Plus QBT1250 та дата початку продажів поки не розкриті, але, схоже, реліз уже не за горами.

Radeon RX 7400 — це цікава новинка для початкового сегменту, яка може стати актуальною для офісних ПК і бюджетних збірок. Але поки що її поява в системах Dell натякає на орієнтацію на корпоративний ринок і OEM-партнерів, а не на масовий роздріб. Якщо карта залишиться ексклюзивом для великих виробників, простим користувачам доведеться зачекати — або обрати альтернативу серед доступних моделей.

Джерело: wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перший тест Samsung Exynos 2600 — на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Масштабування AMD FSR випробували на відеокарті NVIDIA 2012 року — що з цього вийшло
«Реанімація» NVIDIA RTX 5090 з тріснутою платою — коли «пацієнт» цього вартий, а «операція» виявляє приховані вади
Анонсована консоль AYANEO Next 2 з AMD Ryzen AI MAX+ 395 — «прорив у часі роботи від батареї»
Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
INNO3D представила однослотові NVIDIA RTX 5090 та 5080 з водяним охолодженням
Версія BIOS Asus RTX 5090 ROG Astral XOC дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Новий драйвер NVIDIA увімкнув Smooth Motion на RTX 40 — «магічне» подвоєння FPS без DLSS
SSD у відеокарті? Дайте два. Саме стільки слотів M.2 має прототип Colorful
«Новий рівень скаму»: ютубер отримав чотири NVIDIA RTX 4090, підробками були три
Вийшла NVIDIA RTX 5050 для десктопів — з 8 ГБ GDDR6, за ціною $250
NVIDIA RTX 50 Super з'являться вже цього року, — інсайдери
Масштабування NVIDIA DLSS Transformer Model вийшло зі стадії бети
AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступних ноутбуків
Ноутбучна NVIDIA RTX 5090 отримала +20% продуктивності від збільшення потужності
Перша десктопна NVIDIA RTX 50 з 24 ГБ пам'яті вийде в серпні, — інсайдер
«Реанімація» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — випадок передчасної деградації процесора
У 2,5 раза швидша за NVIDIA RTX 5090 у трасуванні: Bolt Graphics анонсує відеокарти Zeus
NVIDIA розповіла, чому десктопні RTX 5050 отримали GDDR6, а ноутбучні мають GDDR7 — пояснення таке собі
Дві NVIDIA RTX 3090 за $650, замість 3080 — комусь на eBay пощастило на +$1000
«1080 Ti мала бути зіркою, а RTX 5050 вкрала шоу»: ютубер хотів довести перевагу старого флагмана, але вийшло навпаки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати