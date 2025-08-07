Відеокарта AMD Radeon RX 7400 знайдена в ПК Dell

Radeon RX 7400 справді існує — її виявили у складі комп'ютера Dell

Відеокарта AMD Radeon RX 7400, про яку час від часу з’являлася інформація, нарешті засвітилася у готовому ПК. Але не в геймерській системі, а в корпоративному рішенні від Dell.

Минув уже місяць відтоді, як Radeon RX 7400 помітили в базі даних AIDA64, а тепер її виявили в новому настільному комп’ютері Dell Pro Tower Plus. Хоча цю відеокарту можна відстежити ще з минулого року, вона дуже довго не з’являлася навіть у списках роздрібних продавців.

Модель RX 7400 входить до лінійки Radeon RX 7000 на архітектурі RDNA 3. На відміну від попереднього покоління RDNA 2, де AMD випускала менш продуктивні моделі, як-от RX 6400 та RX 6500 XT, цього разу “молодших” рішень не було. До тепер. Окрім Radeon RX 7400, раніше також згадували про RX 7300, але саме RX 7400, схоже, AMD підготувала для використання в звичайних настільних ПК, зокрема в OEM-сегменті.

Dell вже інтегрувала цю відеокарту в корпоративну модель Pro Tower Plus, оснащену процесором Intel Core Ultra 7 265 vPro. Подробиць поки небагато, але вперше з’явилася інформація про деякі характеристики RX 7400. Ця модель отримала 8 ГБ пам’яті GDDR6 — це удвічі більше, ніж у RX 6400. Також карта має 4 відеовиходи DisplayPort, принаймні згідно з описом на сайті Університету Торонто в Скарборо, де вона згадана у специфікаціях ПК.

З попередніх витоків відомо, що Radeon RX 7400 заснована на тому самому GPU NAVI 33, що й RX 7600. Проте це буде значно урізана версія — з меншою кількістю шейдерних блоків і, ймовірно, 64-бітною шиною пам’яті, як у Radeon RX 6500 XT. Ціни на модель Dell Pro Tower Plus QBT1250 та дата початку продажів поки не розкриті, але, схоже, реліз уже не за горами.

Radeon RX 7400 — це цікава новинка для початкового сегменту, яка може стати актуальною для офісних ПК і бюджетних збірок. Але поки що її поява в системах Dell натякає на орієнтацію на корпоративний ринок і OEM-партнерів, а не на масовий роздріб. Якщо карта залишиться ексклюзивом для великих виробників, простим користувачам доведеться зачекати — або обрати альтернативу серед доступних моделей.

Джерело: wccftech