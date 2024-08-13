Відеокарта Intel другого покоління — ядра Battlemage, більше пам’яті, краще трасування променів

Специфікації нової відеокарти Intel другого покоління на архітектурі Battlemage просочилися у мережу перед імовірним запуском. Графічний процесор має 24 ядра Xe2 і 12 ГБ пам’яті

Користувач Gaav87 оприлюднив на форумах AnandTech журнал завантаження Linux, що містить дані про відеокарту Battlemage. Йдеться про шину GPU 192 біт та 12 ГБ пам’яті 19 Гбіт/с, що забезпечує пропускну здатність 456 ГБ/с. Графічний процесор має 24 ядра Xe2, 192 виконавчі блоки, 15 TFLOPs продуктивності одинарної точності та базову тактову частоту 1,8 ГГц. Джерело оцінює продуктивність відеокарти як +50% до Arc A750, але менше за RX 6800 або RTX 3070 Ti.

У попередніх моделях Arc A750 і A770 використовувався 256-бітний інтерфейс пам’яті, 8 ГБ і 16 ГБ (на деяких Arc A770). Ця конфігурація запропонувала непогану пропускну здатність пам’яті. Але попри більшу шину, 8 ГБ пам’яті стримували її можливі конкурентні переваги у своєму класі.

192-бітний інтерфейс Battlemage та 12 ГБ пам’яті є більш збалансованою конфігурацією. Схема 192-біт / 12 ГБ поширена серед графічних процесорів середнього класу та використовується в NVIDIA RTX 4070 Super, Radeon RX 6750 XT і RX 7700 X.

Відеокарта нового покоління Intel з 24 ядрами Xe2 є варіантом середнього класу, тоді як більш потужні нові GPU, за чутками, матимуть 32 ядра Xe2. Графічна архітектура Intel Battlemage має дебютувати до 2025 року. Вона отримала масштабне оновлення, що включає обчислювальні блоки нового покоління Xe2, потужніші можливості обробки штучного інтелекту та потужніше трасування променів. Як вбудовані відеокарти Battlemage у 1,5 раза швидші за вбудовану графіку Arc Alchemist у чипах Meteor Lake.

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Джерело: Tom’s Hardware

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