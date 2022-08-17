Власники Google Pixel отримали оновлення Android 12 замість Android 13. Терміни виходу двох запланованих оновлень випадково збіглися

Частина користувачів Pixel були спантеличені, отримавши оновлення прошивки на Android 12 замість анонсованого Google оновлення до Android 13. Як стало зрозуміло сьогодні, трапилася накладка графіків виходу двох різних оновлень. Компанія зробила заяву:

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15 серпня пристрої Pixel зі старою версією Android 12 отримали повідомлення про випущене оновлення Android 12 з виправленнями помилок. Інформація у повідомленні плуталася з термінами Android 13 і зараз змінюється для ясності.

Це оновлення є окремим від випуску Android 13, який вчора почав розгортатися на всіх підтримуваних пристроях Pixel і продовжуватиметься протягом наступних кількох тижнів, залежно від оператора зв’язку. Користувачі отримають сповіщення як тільки OTA стане доступним для їхніх пристроїв. Ми рекомендуємо користувачам перевіряти свою версію Android та оновлювати її, щоб отримувати найновіше програмне забезпечення, коли воно буде доступне для їхнього оператора зв’язку.