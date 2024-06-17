Apple додала в iOS 18 функцію доступності Vocal Shortcuts і користувачі, які випробували бета-версію, виявили, що її можна використовувати для того, щоб призначити для Siri нове слово пробудження.

За допомогою Vocal Shortcuts (спеціальних голосових команд для запуску дій) можна вибрати альтернативу стандартному «Hey ‌Siri‌». Для цього необхідно зайти в «Налаштування» — «Спеціальні можливості» — «Голосові команди», обрати «‌Siri‌» (а не ‌Siri‌ Request) і ввести нове ім’я, наприклад «Комп’ютер».

Далі за цим словом можна буде голосом активувати Siri‌. Однак, як зазначає Macrumors, функція обмежена iPhone‌ і не синхронізується з іншими пристроями, де помічник залишиться зі своїм стандартним ім’ям.

На Reddit пишуть, що після налаштування треба зробити паузу і дочекатися активації змін, перш ніж нова Siri‌ реагуватиме на вас.

Vocal Shortcuts також можна використовувати для запуску будь-якої дії, чи налаштування тригерів для програм, системних функції, таких як створення знімка екрана, зміни гучності тощо.

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