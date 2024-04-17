🚙🔋Volkswagen повторює за Tesla — китайська електрична архітектура CEA ще на 40% здешевить майбутні електромобілі

Volkswagen спільно з китайською Xpeng розробили нову архітектуру для електромобілів CEA, яка забезпечить подальше здешевлення майбутніх повністю електричних моделей на акумуляторах.

CEA — нова електромобільна платформа Volkswagen для Китаю

Архітектура CEA стане базисом для майбутніх електромобілів Volkswagen, розроблених для саме для китайського ринку. Німецький автогігант планує перейти на неї з 2026 року. Платформа CEA допоможе скоротити витрати на цільові 40%, якщо порівнювати з відомою MEB, розробленою в Німеччині, шляхом зменшення кількості блоків керування. Архітектура застосовує центральний комп’ютер і модульну структуру для керування всією електронікою та надання різних інноваційних функцій, як-от автономне водіння.

Поточним лідером ринку серед архітектури такого типу є Tesla, яка поступово зменшує кількість електропроводки та компонентів в авто задля підвищення ефективності та скорочення виробничих затрат.

Минулого року Volkswagen придбав 4,99% акцій Xpeng приблизно за $700 млн та анонсував спільну розробку двох нових моделей, які мають вийти під брендом Volkswagen до 2026 року. Тоді повідомлялося, що обидві будуть використовувати платформу Xpeng (Edward) G9. У лютому Volkswagen, який зараз пнеться як жаба до гуски, щоб відіграти позиції в Китаї під натиском місцевих виробників, повідомив, що SUV стане дебютною моделлю на платформі Xpeng. Водночас завдяки об’єднанню зусиль та економії на масштабі партнери розраховували скоротити час розробки на 30%.

Наприкінці 2022-го Volkswagen поступився лідерством в Китаї місцевому виробнику електромобілів BYD — торік його частка впала до 14% з 18% у 2018-му на тлі безперервного скорочення продажів авто з ДВЗ. Тепер Volkswagen активно наздоганяє і насамперед нарощує пропозицію в середньому та початковому сегментах ринка електромобілів. Минулого тижня Volkswagen анонсував інвестиції у розмірі 2,5 млрд євро в розширення виробничого та інноваційного центру в китайському Хефей, провінція Аньхой. А китайський Volkswagen ID.3 очолив топ продажів після тимчасового зниження ціни на еквівалент $5 100 — до нового мінімуму $17 500.

Електромобілі китайського виробництва, зокрема китайський Volkswagen ID.4 (насамперед завдяки ціні), лишаються беззаперечними лідерами на українському електромобільному ринку. І навряд чи цей тренд зміниться найближчим часом.