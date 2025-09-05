Новини Кіно 05.09.2025 comment views icon

Вийшов фінал серіалу "Декстер: Воскресіння" — всі 10 епізодів доступні для перегляду

Катерина Даньшина

Редактор новин

Вийшов фінал серіалу "Декстер: Воскресіння" — всі 10 епізодів доступні для перегляду
Paramount+

На Paramount завершився перший сезон серіалу “Декстер: Воскресіння”, а значить усі 10 епізодів вже сьогодні доступні для одночасного перегляду.

“Декстер: Воскресіння” це продовження серіалів “Декстер” та “Декстер: Нова кров”, яке стартує одразу з подій другого. Після того як Гаррісон стріляє в батька в Айрон-Лейк, важко поранений Декстер Морган бореться за своє життя і в підсумку виживає.

“Декстер Морган, який дивом уникнув смерті, відчайдушно хоче зблизитися з сином Гаррісоном, але боїться нашкодити, адже на нього веде полювання колишній товариш по службі. В місті тим часом з’являється небезпечний ворог: мільярдер-психопат, який маніпулює людьми, та його охоронець. Дорога до сімейного щастя для Декстера ризикує знову стати кривавою”.

Майкл Голл повернувся до своєї ролі у компанії Девіда Зайяса, Джека Олкотта, Джеймса Ремара, Уми Турман та Пітера Дінклейджа, а також Ніла Патріка Харріса, Крістен Ріттер та ін. Режисерами стрічки виступили Маркос Сієга та Моніка Раймунд.

Серіал отримав доволі високі перші оцінки, стартувавши зі 100% на Rotten Tomatoes. У рецензіях “Воскресіння” називали “найцікавішим проєктом франшизи з часів ранніх сезонів під проводом шоуранера Клайда Філліпса”. Наразі рейтинг знизився до 95% від критиків і 88% від глядачів. 

“Це той Декстер, повернення якого ми хотіли побачити з моменту закінчення оригінального серіалу у 2013 році. Він також розвиває історію далі, сповнений гострих відчуттів, чорного гумору, захопливої ​​та драматичної історії, а також ще однієї видатної гри Майкла Голла”, — з рецензії ComicBook.

Нагадаємо, що десятий і фінальний епізод “Воскресіння” злили в мережу за тиждень до офіційного релізу. В офіційній українській озвучці серіал можна переглянути на Київстар ТБ та Megogo, але там, нагадуємо, епізоди виходять пізніше американської прем’єри, тож поки доступні всього 9.

Раніше Paramount подовжила “Декстер: Воскресіння” на другий сезон, виробництво якого має стартувати “найближчим часом”. Натомість серіал-приквел “Первородний гріх” з молодим Декстером Патріком Гібсоном закрили, попри те, що у квітні публічно оголосили про продовження.

Трейлер

Уривок 10-го епізоду

