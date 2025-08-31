Новини Кіно 31.08.2025 comment views icon

Фінальний епізод "Декстер: Воскресіння" з'явився у мережі — російською мовою

Андрій Русанов

"Декстер: Воскресіння" / Paramount Plus

Доки не всі глядачі вже подивилися дев’ятий епізод “Декстер: Воскресіння”, пірати “злили” десятий, фінальний. Не сказати, щоб фанати сильно зраділи цьому.

Витік стався, і наразі невідомо про пришвидшення виходу серіалу чи ще якісь заходи з цього приводу Paramount Plus. У мережу потрапила версія, оснащена російським дубляжем, зі зрозумілих причин ми не публікуємо якихось посилань. Офіційний акаунт серіалу в X обґрунтовано обурений та побоюється зниження рейтингів шоу.

“Для тих із вас, хто ділиться витоками “Декстер: Воскресіння”: БУДЬ ЛАСКА, ЗУПИНІТЬСЯ!!! Можна було б подумати, що люди настільки люблять шоу, що поширюють лише те, що випускає Paramount Plus!! Нам не потрібно зниження рейтингів, ОСОБЛИВО після того, як “Первородний гріх” щойно скасували!!!!”

Зазвичай соціальні мережі є “розсадником” спойлерів, тому справжнім фанатам “Декстера” варто оминати деякі публікації X та Reddit, котрі вже порізали епізод на кліпи та скріншоти, а також наробили текстових спойлерів. Думки поціновувачів з приводу факту витоку переважно негативні, однак є й зловтішання росіян (автор новини натрапив на такий коментар майже одразу). Єдине що можна сказати щодо змісту — відгуки тих, хто все ж подивився “піратку”, схвальні.

Дев’ятий епізод “Декстер: Воскресіння” дебютував на Paramount Plus цього тижня, і містить один з найшокових моментів серіалу. виходу десятого залишилося чекати недовго, і очікування, вочевидь, цього варте. Останній серіал про “справедливого” маніяка Декстера Моргана суперуспішно продовжує єдиний сезон “Декстер: Нова кров” та повертає на екран Майкла К. Холла, але події відбуваються в інших декораціях. Серіал “Декстер: Первородний гріх” був несподіванно скасований після першого сезону. Деякі глядачі зазначають, що загалом він виконав свою функцію представлення початку шляху молодого Декстера.

Джерело: IGN

