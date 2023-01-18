Вийшов кінематографічний трейлер Hogwarts Legacy

Студія Avalanche Software опублікувала кінематографічний трейлер гри Hogwarts Legacy. Відео демонструє поштову сову, яку відправляють із дорученням доставити важливий лист.

Під час польоту сова кілька разів зустрічається з іншими учасниками повітряного руху, які переміщуються верхи на мітлі. Також у трейлері можна бачити повітряні затори зі свічок, що літають, літаючий фоліант, примарну людину, битву учнів з гігантськими павуками в лісових хащах, роботу системи ППО з чарівних паличок, що стріляють магічними променями та вогнедишного дракона.

Нагадаємо, гра Hogwarts Legacy розповідає про часи, що передували подіям книг про Гаррі Поттера. Вихід гри на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК запланований на 10 лютого. Консолі PlayStation 4 та Xbox One отримають гру 4 квітня, а Nintendo Switch – 25 липня 2023 року.

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Раніше розробники демонстрували 30- та 40-хвилинні ролики з демонстрацією геймплею Hogwarts Legacy. А днями було опубліковано оновлені системні вимоги гри, якій потрібно щонайменше 16 ГБ оперативної пам’яті.