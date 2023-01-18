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Вийшов кінематографічний трейлер Hogwarts Legacy

Вийшов кінематографічний трейлер Hogwarts Legacy

Студія Avalanche Software опублікувала кінематографічний трейлер гри Hogwarts Legacy. Відео демонструє поштову сову, яку відправляють із дорученням доставити важливий лист.

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Під час польоту сова кілька разів зустрічається з іншими учасниками повітряного руху, які переміщуються верхи на мітлі. Також у трейлері можна бачити повітряні затори зі свічок, що літають, літаючий фоліант, примарну людину, битву учнів з гігантськими павуками в лісових хащах, роботу системи ППО з чарівних паличок, що стріляють магічними променями та вогнедишного дракона.

Нагадаємо, гра Hogwarts Legacy розповідає про часи, що передували подіям книг про Гаррі Поттера. Вихід гри на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК запланований на 10 лютого. Консолі PlayStation 4 та Xbox One отримають гру 4 квітня, а Nintendo Switch – 25 липня 2023 року.

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Раніше розробники демонстрували 30- та 40-хвилинні ролики з демонстрацією геймплею Hogwarts Legacy. А днями було опубліковано оновлені системні вимоги гри, якій потрібно щонайменше 16 ГБ оперативної пам’яті.


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