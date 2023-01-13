Avalanche Software оновила системні вимоги Hogwarts Legacy – тепер гра потребує мінімум 16 ГБ ОЗУ, додано налаштування Ultra та Ultra 4K

Avalanche Software відкоригувала оприлюднені раніше мінімальні та рекомендовані системні вимоги гри Hogwarts Legacy. Розробники також додали інформацію про рекомендовані характеристики для гри у роздільній здатності 1440p та 4K з налаштуваннями Ultra.

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Here are your final PC Specs for #HogwartsLegacy. pic.twitter.com/JUoJShlMqG — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 12, 2023

Мінімальні системні вимоги до процесора та графічного процесора були трохи знижені, але тепер вони націлені на дозвіл [email protected] з низькими параметрами якості замість [email protected] з тими ж налаштуваннями. Крім того, вимоги до оперативної пам’яті подвоїлися з 8 ГБ до 16 ГБ.

Мінімум:

Операційна система: 64-розрядна Windows 10

Процесор: Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц) або AMD Ryzen 5 1400 (3,2 ГГц)

Пам’ять: 16 ГБ ОЗУ

Графіка: NVIDIA GeForce GTX 960 4 ГБ або AMD Radeon RX 470 4 ГБ

DirectX: версія 12

Сховище: 85 ГБ вільного місця

Додаткові примітки: SSD (переважно), HDD (підтримується), 720p/30 кадрів в секунду, налаштування низької якості

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Рекомендовані вимоги Hogwarts Legacy практично не змінилися, за винятком згаданого вище подвоєння кількості оперативної пам’яті.

Рекомендується:

Операційна система: 64-розрядна Windows 10

Процесор: Intel Core i7-8700 (3,2 ГГц) або AMD Ryzen 5 3600 (3,6 ГГц)

Пам’ять: 16 ГБ ОЗУ

Графіка: NVIDIA GeForce 1080 Ti або AMD Radeon RX 5700 XT або Intel Arc A770

DirectX: версія 12

Сховище: 85 ГБ вільного місця

Додаткові примітки: SSD, 1080p/60 кадрів в секунду, налаштування високої якості

Нещодавно додані налаштування Ultra вимагають 32 ГБ ОЗУ, щоб грати в Hogwarts Legacy з роздільною здатністю 1440p або 4K з попередньо встановленою графікою Ultra.

Ультра:

Операційна система: 64-розрядна Windows 10

Процесор: Intel Core i7-10700K (3,8 ГГц) або AMD Ryzen 7 5800x (3,8 ГГц)

Пам’ять: 32 ГБ ОЗУ

Графіка: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti або AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: версія 12

Пам’ять: 85 ГБ SSD

Додаткові примітки: SSD, 1440p/60 кадрів за секунду, налаштування Ultra Quality

Ультра 4К:

Операційна система: 64-розрядна Windows 10

Процесор: Intel Core i7-10700K (3,8 ГГц) або AMD Ryzen 7 5800x (3,8 ГГц)

Пам’ять: 32 ГБ ОЗУ

Графіка: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti або AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX: версія 12

Пам’ять: 85 ГБ SSD

Додаткові примітки: SSD, 2160p/60 кадрів за секунду, налаштування Ultra Quality

Нові системні вимоги Hogwarts Legacy для ПК трохи дивують, особливо якщо врахувати, що гра вийде не тільки для PlayStation 4 і Xbox One, але й для Nintendo Switch, яка має всього 4 ГБ оперативної пам’яті. Чому версія для ПК вимагає вчетверо більше, навіть для гри у [email protected]?

Гра Hogwarts Legacy розповідає про часи, що передували подіям книг про Гаррі Поттера. Вона буде доступною на PlayStation5, Xbox Series X|S та ПК (де буде підтримувати DLSS 3 за наявності відеокарти NVIDIA RTX 4000) з 10 лютого. Консолі PlayStation4 та Xbox One отримають гру 4 квітня, а Nintendo Switch – 25 липня 2023 року.

Джерело: Wccftech