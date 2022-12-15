Новий 30-хвилинний геймплей Hogwarts Legacy демонструє польоти на мітлі та гіпогрифі, бойову арену “Темних мистецтв” і кімнату на вимогу

Розробники Hogwarts Legacy у черговій демонстрації ігрового процесу показали як працює політ на мітлі та гіпогрифі у грі, а також розкрили декілька деталей інтер’єру Гоґвортсу.

Політ на мітлі (та гіпогрифі!)

Гра Hogwarts Legacy не обмежується лише територією замку, завдяки функції “польоту на мітлі” гравці можуть у будь-який час оглянути відкритий світ. Можна пролетіти над околицею Гоґвортсу та відвідати інші невеликі населенні пункти, де можна познайомитися з іншими відьмами та чарівниками з їхніми власними історіями та побічними квестами. Міняються не лише території, а й сезони (зокрема сніговий екстер’єр у демонстрації трохи додає різдвяного настрою).

При наближенні до землі швидкість можна збільшувати нескінченно довго, а от при піднятті на висоту прискорення регулюватиметься лічильником, який з’являється в нижньому правому куті екрана. Утім в магазині в Гоґсміді можна оновлювати мітли, і обрати таку, яка дозволить збільшити розгін на більших висотах.

Політ не обмежується мітлою — можна покататися і на гіпогрифі (ви, безперечно, пам’ятаєте насичений подіями перший політ Гаррі з Бакбиком у “Гаррі Поттері та в’язні Азкабану”). Раніше гіпогриф був представлений як бонус для передзамовлення Hogwarts Legacy.

Арена Темних мистецтв

У Hogwarts Legacy є безліч бойових арен, на яких можна випробувати свою дуельну майстерність, але ті, хто оформить попереднє замовлення на видання гри Digital Deluxe, отримають доступ до додаткової локації: арени Темних мистецтв.

На відміну від показаних попередніх зон для боїв, ця — має більше похмуру естетику (те, що треба, щоб випробувати “Авада Кедавра”). Так, у демонстрації теж показано смертельне закляття, яке одразу стирає “заряд здоров’я” супротивника.

Утім магія у Hogwarts Legacy, глибша за заклинання, які ми бачили в епосі Гаррі Поттера. Під час битв можна застосовувати Стародавню магію, яка також завдає великих втрат.

Додатково можна варити зілля або вирощувати чарівні рослини, щоб посилити бойові прийоми (цікаво, як спрацює мандрагора?).

Кімната на вимогу

Ідеальне місце для створення зілля, вирощування рослин чи догляду за тваринами — кімната на вимогу (уважні фанати обов’язково помітять на вході бюст Ігнатії Вілдсміт, винахідниці летючого пороху). У кімнаті можна змінити інтер’єр, підлаштувавши його під себе. Також тут можна виконати деякі творчі завдання — наприклад, використати ткацький верстат для покращення свого спорядження.

Ви також зможете приносити сюди предмети та вивчати їх значення, а також вивчати рецепти та в цілому покращувати свій арсенал.

Поза кімнатою є зелена зона, де можна наглядати за чарівними істотами. У прев’ю можна побачити маленького Ніфлера, милого Книзла і величезного Графорна. Трохи хутра, пір’я та інших матеріалів можна брати для покращення свого спорядження.

Простір також можна покращити — поставити будиночок, дерева або арки. Є навіть кухонний комбайн, тому тварин можна годувати автоматично, якщо ви зайняті іншими чарівницькими справами. Також є ящик для іграшок та загони для розведення. О, і вихованцям можна придумати власні імена!

У попередній 40-хвилинній демонстрації геймплею Hogwarts Legacy розробники показали детальний інтер’єр Гоґвортсу, поєдинки чарівників та редактор персонажу, де можна обирати різноманітні зачіски, у тому числі й дреди, додавати веснянки тощо. Головний герой носить вікторіанську краватку-метелик, жилетку та плащ. Зовнішність можна змінити, просто зайшовши в перукарню в Гоґсміді.

Вихід у всьому світі Hogwarts Legacy, що розробляється Avalanche Software, для PlayStation5, Xbox Series X|S та ПК запланований на 10 лютого 2023 року, PlayStation4 та Xbox One – на 4 квітня 2023 року, а Nintendo Switch – на 25 липня 2023 року.

Джерело: Wizarding World, IGN