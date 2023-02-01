Вийшов основний трейлер анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» за мотивами п’єси Лесі Українки (прем’єра — 2 березня 2023 року)

За місяць до національної кінопрем’єри студія Animagrad опублікувала другий трейлер анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня». У відео глядачі побачать ексклюзивні кадри, які більше розкривають сюжет.

У трейлері Мавка постає перед глядачами у новому образі – вона прокидається після зимового сну й пробуджує увесь Магічний Ліс. Цей її щорічний ритуал перегукується з прем’єрою стрічки, яка відбудеться на початку березня з приходом весни. Також у відео розповідається про давню запеклу боротьбу двох світів – Світу Лісу і Світу Людей.

«Коли ми починали роботу над «Мавкою», прагнули адаптувати геніальну «Лісову пісню» Лесі Українки для сімейної анімації, зробити щасливим фінал, порушити релевантні сьогоденню теми, як, наприклад, екологічні питання. Та ми навіть не уявляли, наскільки сильно сюжет перегукуватиметься з подіями, які спіткали кожного українця у 2022 і тривають нині. Проте ми віримо, що, як у нашому мультфільмі, так і у житті, світло обов’язково переможе темряву, і любов здолає зло», — говорить креативна продюсерка проєкту Анна Єлісєєва.

У трейлері також показані локації, натхненні українськими краєвидами. Взявши за основу ландшафти України, художники проєкту створили новий фантазійний світ Мавки.

Крім того, у відео глядачі вперше почують саундтрек «Мова Вітру» у виконанні Христини Соловій та Артема Пивоварова, що подарував свій голос Лукашу. Артисти разом написали текст до пісні, а Артем створив музику. Прем’єра композиції та кліпу до неї відбудеться вже 14 лютого, до Дня Закоханих.

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Раніше автори анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» докладно розповіли, хто з українських акторів, співаків, музикантів, культурних діячів та телеведучих подарував свої голоси героям мультфільму.

Нагадаємо, «Мавка. Лісова пісня» — другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad («Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»). Сценарій анімаційної стрічки базується на класичному сюжеті драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та на образах з української міфології.

Мультфільм створено студією Animagrad (FILM.UA Group) за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine – USAID Україна). Кінотеатральну дистрибуцію проводить FILM.UA Distribution та Кіноманія.

Анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» за мотивами п’єси Лесі Українки вийде в прокат 2 березня 2023 року.