Наталка Денисенко, Сергій Притула, Олег Скрипка — голоси персонажів мультфільму «Мавка. Лісова пісня»

Студія Animagrad (FILM.UA Group) розкрила повний зірковий склад акторів дубляжу мультфільму «Мавка. Лісова пісня». Зазначається, що цей анімаційний фільм об’єднав навколо себе відомих українських акторів, співаків, музикантів, культурних діячів та телеведучих. Автори підготували спеціальне відео, щоб глядачі могли побачити й почути зірковий склад, а також анімаційних героїв зі Світу Людей та Світу Лісу, яких вони озвучили.

Повідомляється, що головна героїня Мавка заговорить голосом Наталки Денисенко, акторки театру, кіно та дубляжу. Рухи та пластику Берегині Лісу подарувала прима-балерина Національної опери та народна артистка України Катерина Кухар, а співачка Христина Соловій виконала у мультфільмі дві Мавчині пісні.

Телеведучий, ноумен та волонтер Сергій Притула подарував свій голос манірному Фролу, стилісту Килини. Озвучування відбулось ще до початку повномасштабної війни. Участь в проєкті «Мавка» стала заключною роботою Сергія у розважальній сфері, цим він завершив свою кар‘єру актора і шоумена.

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Музикант Олег Скрипка дублював Повелителя Небуття, одного з чотирьох Вищих Духів Природи – Того, Що у Скелі Сидить. А народна артистка України й акторка Наталія Сумська втілила роль Знахарки, мудрої цілительки.

Актор Назар Задніпровський подарував свій голос поважному Старійшині Лісу – Лісовику. Лукашів Дядько Лев заговорив голосом музиканта Олега Фагота Михайлюти.

Телеведуча Катерина Осадча отримала нагоду дублювати відразу декількох героїнь – українських жінок різного віку. Для цього їй довелось змінювати тембр голосу, зважаючи на те, яку саме героїню вона озвучуватиме. Ніна Матвієнко, співачка та народна артистка України, розповість передісторію, з якої розпочинається мультфільм.

До процесу дублювання також долучились учасники етногурту «ДахаБраха» – Ніна Гаренецька, Марко Галаневич, Олена Цибульська та Ірина Коваленко. Вони стали прообразами для героїв стрічки й «зіграли» самих себе – музикантів, друзів Лукаша, які надихнули його слухати себе та йти до своєї мрії попри все. Крім того, гурт створив саундтреки до мультфільму – адаптацію народної пісні «Кроковеє колесо» та автентичну українську «Веснянку», якою анімаційні персонажі зустрічають весну. Також у мультфільмі пролунає пісня з народної творчості «Шо з-под дуба» у виконанні гурту.

Анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» за мотивами п’єси Лесі Українки вийде в прокат 2 березня 2023 року.