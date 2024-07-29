«Вилетіла» гра — винний процесор Intel. Path of Titans попереджає користувачів

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Після скарг на процесори Intel на них звернули увагу розробники ігор. Повідомлення у Path of Titans називає чип Intel можливою причиною збою.

Проблеми з процесорами Intel Core 13 і 14 поколінь спостерігаються на ноутбуках та інших ПК. Зокрема, вони стосуються пристроїв з відеокартами NVIDIA, а в іграх можуть спричинити вильоти та інші негаразди. Виробники ігор про це знають, деякі з них намагаються попередити геймерів у повідомленнях під час вильотів.

Користувач X Twitter 9550pro опублікував фото спливного вікна з попередженням, яке пояснює, що гра Path of Titans від розробника Alder Games може «падати» на платформі користувача.

У повідомленні йдеться, що в системі знайдений процесор Intel Core i7-13700K, який конфліктує з сучасними іграми на Unreal Engine 5 та може призвести до вильотів. Користувачу пропонують дізнатися більше про проблему. Path of Titans використовує версію Unreal Engine 5.3 та є досить вимогливою до характеристик ПК, тож може мати проблеми з Core 13 і 14.

Проблема процесорів Intel Raptor Lake відома з початку року і досі немає остаточного розв’язання. Патчі мікрокоду від Intel та розробників материнських плат покращують ситуацію зміною параметрів роботи та живлення процесора, але не несуть принципового виправлення. Нещодавно Intel визнала, що процесори пошкоджені незворотно, але відмовилася відкликати їх.

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Джерело: Tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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