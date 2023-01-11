У 2022 році глобальні витрати на мобільні ігри впали на 5% до $110 млрд. Причина — надмірна “ощадливість” гравців, спричинена інфляцією

У 2022 році користувачі витратили лише $110 млрд на мобільні ігри (на 5% менше, ніж у 2021-му), однак кількість перших інсталяцій зросла на 8% до рекордних 90 млрд, причому лідирували так звані “гіперказуальні” ігри, повідомляється у звіті Data.ai.

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Зіткнувшись із такими економічними труднощами, як підвищення цін і вартості позик, люди скорочують покупки на власний розсуд. І, як виявилось, особливого тиску зазнали саме ігри. Згідно з липневим звітом компанії Ampere Analysis, глобальні продажі ігор (для консолей і комп’ютерів) та послуг, у 2022 році також скоротилися на 1,2% порівняно з минулим роком до $188 мільярдів.

Останніми роками великі видавці робили ставки саме на розробників мобільних ігор. На початку минулого року Take-Two придбав компанію Zynga, що займається мобільними іграми, за $12,7 мільярда доларів. У 2016 році виробник Candy Crush Saga, King, був придбаний Activision Blizzard за $5,9 мільярда доларів. Американський технологічний гігант Microsoft тим часом робить ставку на постійне зростання мобільних ігор, і планує придбати Activision Blizzard за $69 мільярдів.

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Серед основних причин зменшення витрат на мобільні ігри — низка макроекономічних перешкод, включаючи зростання вартості життя та вищі процентні ставки. Також Microsoft і Sony у 2020 році випустили ігрові консолі наступного покоління, чим посилили конкуренцію для виробників мобільних ігор.

Згідно з дослідженням Data.ai, неігрові застосунки виявилися більш стійкими у 2022 році: вартість покупок у таких програмах зросла на 6% порівняно з минулим роком до $58 мільярдів. Зростання відбулося в основному коштом передплат і покупок у застосунках на потокових платформах, програмах для знайомств і сервісах коротких відео, таких як TikTok. Кількість завантажень неігрових додатків зросла на 13% порівняно з попереднім роком до 165 мільярдів.

Однак це мало компенсувало падіння витрат на мобільні ігри — загальні витрати на магазини застосунків все одно впали на 2% до $167 мільярдів. Цифри включають й інсталювання на сторонніх торгових майданчиках Android у Китаї, де офіційний магазин додатків Google Play заборонений.

У 2023 році ринок постане перед новими труднощами через нещодавні заходи конфіденційності від Apple, яка надає користувачам підказки та можливість вимкнути відстеження рекламодавців.

Data.ai очікує, що глобальні витрати на застосунки, у тому числі й на ігрові впадуть ще на 3% до $107 мільярдів цього року в результаті зменшення наявного доходу та змін у конфіденційності.

Google також планує прийняти правила конфіденційності, подібні до Apple, які б обмежили відстеження в програмах Android.

Зміни, ініційовані Apple, вже призводять до проблем для Meta, власника платформ соціальних мереж Facebook та Instagram. Головний фінансовий директор Meta Девід Венер раніше попереджав, що правила Apple можуть скоротити їхні продажі у 2022 році на $10 мільярдів. У 2021 році компанія отримала більшу частину свого доходу в розмірі $117,9 мільярда саме від продажу реклами.

Meta також стикається із конкуренцією зі сторони TikTok. За даними Data.ai, китайський застосунок для коротких відео минулого року досяг $6 мільярдів загальних витрат, зайнявши друге місце серед неігрових застосунків після Tinder.

Наслідки заходів конфіденційності Apple ще не проявилися в цифрах 2022 року — загальні витрати впали як на iOS, так і на Google Play — але, ймовірно, цього року вони матимуть набагато більший вплив.

Попри загальне уповільнення витрат у 2022 році, попит на мобільні послуги був більшим, ніж будь-коли. За даними Data.ai, кількість перших завантажень застосунків зросла на 11% до 255 мільярдів, а кількість годин, проведених у них, зросла на 9% до рекордних 4,1 трильйона.

Джерело: CNBC