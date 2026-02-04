tradfi
Новини Пристрої 04.02.2026 comment views icon

Western Digital готує жорсткі диски на 100 ТБ: вистачить, щоб записати всі Call of Duty 50 разів

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Western Digital готує жорсткі диски на 100 ТБ: вистачить, щоб записати всі Call of Duty 50 разів
HDD на 100 ТБ / videocardz

WD, яка припинила виробництво SSD, анонсувала дві нові технології для жорстких дисків формату 3,5 дюйма: High Bandwidth Drives і Dual Pivot. Обидві розробки спрямовані на різке зростання продуктивності та підготовку до створення HDD місткістю до 100 ТБ у перспективі кількох років.


Ключовою новинкою стала технологія Dual Pivot. Вона передбачає використання другого незалежно керованого актуатора, встановленого на окремій осі всередині накопичувача. За словами WD, така конструкція дозволяє отримати до 2 разів вищу послідовну швидкість введення-виведення порівняно зі звичайними HDD. При цьому компанія наголошує, що їй вдалося уникнути типових проблем старіших двоактуаторних підходів — зменшення корисної місткості та необхідності змін у програмному забезпеченні клієнтів.

Dual Pivot створили як основу для технології High Bandwidth Drive. Вона дозволяє одночасно зчитувати й записувати дані з кількох головок на різних доріжках. Уже зараз WD заявляє про подвоєння пропускної здатності, а в довшій перспективі — можливий шлях до 8-кратного зростання. У поєднанні з Dual Pivot це дає змогу підвищити послідовне введення-виведення до 4 разів у міру зростання місткості дисків.


Японське видання PC Watch повідомляє і про довгострокові цілі масштабування. Йдеться про щільність до 10 ТБ на одну пластину та використання до 14 пластин в одному диску. Теоретично це відкриває шлях до сукупної місткості 140 ТБ, однак у матеріалі зазначено, що це радше гранична ціль, а не обіцянка комерційного продукту до 2029 року.

Паралельно WD підтвердила, що HDD UltraSMR ePMR місткістю 40 ТБ уже проходить кваліфікацію у двох гіперскейлерів. Масове виробництво цього накопичувача компанія планує розпочати у другій половині 2026 року.

У своїй дорожній карті WD й надалі спирається на технологію HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), яка має забезпечити вихід на місткість 100 ТБ до 2029 року. Для наочного розуміння масштабів: приблизний обсяг усіх ігор серії Call of Duty на ПК нині становить близько 2 ТБ. Тобто один 100-терабайтний HDD теоретично вмістив би приблизно 50 повних встановлень усієї франшизи.

Джерело: videocardz

