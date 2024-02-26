Windows 11 поки що не підтримує Wi-Fi 7 і USB4 2.0, але Microsoft скоро це виправить

Windows 11 наразі не підтримує USB4 2.0 та Wi-Fi 7, попри те, що на ринку вже є перші пристрої, сертифіковані Wi-Fi 7. Microsoft вже почала інтегрувати підтримку технології, яку Wi-Fi Alliance представив минулого місяця.

Наразі Microsoft тестує підтримку Wi-Fi 7 в Windows 11 Insider Preview Build 26063 на Canary Channel. Цей етап тестування має вирішальне значення для забезпечення безперешкодної інтеграції та функціональності Wi-Fi 7 в екосистемі Windows 11. Окрім Wi-Fi 7, Microsoft також оголосила про майбутню підтримку специфікації USB4 версії 2.0 в Windows 11, яка обіцяє збільшення швидкості передачі даних по USB до 80 Гбіт/с через кабелі USB Type-C.

Wi-Fi 7 або IEEE 802.11be, може похвалитися швидкістю передачі даних до 40 Гбіт/с, що робить його привабливим варіантом для багатьох користувачів, потенційно замінюючи традиційні дротові з’єднання Ethernet. Вона досягає таких швидкостей завдяки використанню трьох частотних діапазонів: 2,40 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц, а також розширенню ширини каналу до 320 МГц і модуляції 4096-QAM, передає Tom’s Hardware.

Однією з важливих особливостей Wi-Fi 7 є підтримка багатоканальної роботи (Multi-Link Operation, MLO), яка значно покращує розподіл трафіку між каналами. Це призводить до збільшення пропускної здатності та покращення надійності, забезпечуючи більш плавне та стабільне бездротове з’єднання. Крім того, використання вдосконаленої техніки модуляції 4096-QAM сприяє збільшенню швидкості передачі даних на 20% порівняно з 1024 QAM у Wi-Fi 6, що ще більше підвищує ефективність передачі даних.

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