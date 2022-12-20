Wolfenstein: The New Order безплатно роздають у Epic Games Store — шутер MachineGames можна забрати протягом доби

Сервіс Epic Games Store продовжує тішити своїх користувачів роздачею безплатних ігор. Сьогодні користувачам пропонується можливість поповнити свої колекції грою Wolfenstein: The New Order.

Wolfenstein: The New Order – це однокористувацький шутер, дія якого розгортається в альтернативному всесвіті, де нацисти виграли Другу світову війну, антигітлерівська коаліція капітулювала, опір був жорстоко придушений. Головний герой – Бі Джей Блажкович – повинен зібрати воєдино залишки опору, роздобути давню суперзброю і з її допомогою зупинити фашистського лікаря, який створює механічних солдатів.

Гра Wolfenstein: The New Order буде доступна для безплатного отримання протягом однієї доби. Її можна забрати за наступною адресою. Вже завтра о 18:00 Epic Games Store влаштує безплатну роздачу іншої гри.

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