Новини Пристрої 12.01.2026 comment views icon

Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням
Redmi-k90-ultra

Xiaomi працює над новим флагманським смартфоном з вентилятором-охолоджувачем.

Наразі багато виробників смартфонів працюють над активною системою охолодження за допомогою вентилятора. Схоже, Xiaomi вирішила піти тим самим шляхом. За даними Digital Chat Station на Weibo, вентилятор стане частиною блоку з камерами. Припускають, що він розміщуватиметься у виступі камери, за модулем обробки зображення. У компанії наразі вже тестують відповідне вбудоване оновлення.

Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням
Redmi-k90-ultra

За повідомленнями, пристрій працюватиме на базі новітнього чипсету MediaTek Dimensity 9500 Plus. Отримає акумулятор ємністю близько 8000 мА·год, 6,8-дюймовий LTPS OLED-дисплей із частотою оновлення 165 Гц та роздільною здатністю 1,5K. Гаджет також отримає захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням
Redmi K90 Pro Max

На думку багатьох користувачів мережі, мова йде про Redmi K90 Ultra. Цей смартфон може стати першим FAN Edition пристроєм, випущеним компанією. За допомогою активної системи охолодження з вентилятором вдасться уникати падіння продуктивності, притаманного багатьом топовим смартфонам під час розв’язання важких завдань або навантаження у інтенсивних іграх. Вентилятор забезпечуватиме плавність ігрового процесу, вищу частоту кадрів та швидший відгук. Активне розсіювання тепла також захищатиме акумулятор від перегріву та гарантуватиме його більш довгострокову роботу.

Зовнішньо смартфон виділятиметься максимально закругленими кутами, металевою рамкою та ультразвуковим сканером відбитків пальців на дисплеї. Очікується, що пристрій буде презентований та надійде у продаж вже у цьому році разом з презентацією чипу MediaTek Dimensity 9500 Plus.

Наприкінці минулого року Poco влаштував велике оновлення лінійки F. Бренд представив моделі F8 Ultra й F8 Pro, в яких зробив ставку на флагманські характеристики, потужні камери, 100-ватну зарядку й аудіо, яке налаштовували фахівці Bose.

Також Xiaomi представила глобальну лінійку Redmi Note 15. Базова модель пропонується у двох версіях — Redmi Note 15 4G та Redmi Note 15 5G. Також представлені дві глобальні версії Redmi Note 15 Pro та Note 15 Pro 5G. І ще за межі Китая вийшла модель Redmi Note 15 Pro+.

Джерело: GSMArena; Huaweicentral

Популярні новини

arrow left
arrow right
Представлений Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition
Вийшли глобальні Xiaomi Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц і до 200 Мп
Xiaomi представила Poco M8 5G і M8 Pro 5G: як Note 15, тільки з іншими камерами
Європейські Redmi Note 15 “засвітилися” у мережі: три відомих та одна нова модель, зображення, характеристики та ціни
Xiaomi 17 Ultra: перші живі фото підтверджують радикальні зміни камери
Xiaomi 17 Ultra: перші фото без чохла, модуль та програма камери, реліз вже цього тижня
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
Подивилася на холодильник Samsung і потрапила в лікарню (оновлено) — ймовірно, історія є вигадкою
Користувачі обурені: Garmin прибрала з інтерфейсу годинників популярне швидке налаштування
Ультрабюджетний хіт: монітор Xiaomi A27i 2026 отримав 144 Гц, на третину більшу яскравість та контрастність
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Оновлення Xiaomi SU7: дивне авто помічено на тестуванні, компанія розпродає попередні моделі
Щасливець придбав ігрову відеокарту NVIDIA за $8,4 — коштувала $230, коли вийшла
Перший погляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не все
Xiaomi оновила електроседан SU7: до 902 км ходу, зарядка 670 км за 15 хвилин
Представлені Poco F8 Ultra та F8 Pro: глобальні версії смартфонів Redmi K90 з ціною від $530
Вийшли Xiaomi Buds 6 за $99: ANC та до 35 годин автономності
Новий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/c
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
Давній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple ID
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати