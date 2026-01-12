Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням

Xiaomi працює над новим флагманським смартфоном з вентилятором-охолоджувачем.

Наразі багато виробників смартфонів працюють над активною системою охолодження за допомогою вентилятора. Схоже, Xiaomi вирішила піти тим самим шляхом. За даними Digital Chat Station на Weibo, вентилятор стане частиною блоку з камерами. Припускають, що він розміщуватиметься у виступі камери, за модулем обробки зображення. У компанії наразі вже тестують відповідне вбудоване оновлення.

За повідомленнями, пристрій працюватиме на базі новітнього чипсету MediaTek Dimensity 9500 Plus. Отримає акумулятор ємністю близько 8000 мА·год, 6,8-дюймовий LTPS OLED-дисплей із частотою оновлення 165 Гц та роздільною здатністю 1,5K. Гаджет також отримає захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

На думку багатьох користувачів мережі, мова йде про Redmi K90 Ultra. Цей смартфон може стати першим FAN Edition пристроєм, випущеним компанією. За допомогою активної системи охолодження з вентилятором вдасться уникати падіння продуктивності, притаманного багатьом топовим смартфонам під час розв’язання важких завдань або навантаження у інтенсивних іграх. Вентилятор забезпечуватиме плавність ігрового процесу, вищу частоту кадрів та швидший відгук. Активне розсіювання тепла також захищатиме акумулятор від перегріву та гарантуватиме його більш довгострокову роботу.

Зовнішньо смартфон виділятиметься максимально закругленими кутами, металевою рамкою та ультразвуковим сканером відбитків пальців на дисплеї. Очікується, що пристрій буде презентований та надійде у продаж вже у цьому році разом з презентацією чипу MediaTek Dimensity 9500 Plus.

Наприкінці минулого року Poco влаштував велике оновлення лінійки F. Бренд представив моделі F8 Ultra й F8 Pro, в яких зробив ставку на флагманські характеристики, потужні камери, 100-ватну зарядку й аудіо, яке налаштовували фахівці Bose.

Також Xiaomi представила глобальну лінійку Redmi Note 15. Базова модель пропонується у двох версіях — Redmi Note 15 4G та Redmi Note 15 5G. Також представлені дві глобальні версії Redmi Note 15 Pro та Note 15 Pro 5G. І ще за межі Китая вийшла модель Redmi Note 15 Pro+.

Джерело: GSMArena; Huaweicentral