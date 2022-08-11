Стережись, Tesla Optimus: Xiaomi показала CyberOne — робота-гуманоїда, який здатен розпізнавати емоції людей та дарувати квіти

Xiaomi під час сьогоднішньої великої презентації представила не тільки складаний смартфон Mix Fold 2 з рекордно малою товщиною — всього 5,4 мм у розкладеному стані (про наступника торішнього Mi Mix Fold буде окрема новина). Куди яскравішим анонсом став Xiaomi CyberOne — власний робот-гуманоїд китайської компанії, який дуже схожий на людиноподібного Tesla Optimus (інша назва — Tesla Bot), представленого в серпні 2021 року.

Для початку можна згадати, що дебют Xiaomi на ринку роботів відбувся раніше — у 2021 році китайський виробник споживчої електроніки здивував громадськість чотирилапим роботом CyberDog, який зовні сильно нагадував робопса Spot американської компанії Boston Dynamics (співпадіння?). Xiaomi CyberOne цілком і повністю скопіював створив підрозділ Xiaomi Robotics Lab.

Робот заввишки 177 см (5,8 фута) та важить 52 кг (115 фунтів), має прізвисько «Металевий брат» / Metal Bro (навіть не питайте) і якимось чином його віднесли до п’ятого знаку зодіакального кола (Лев). Під час сьогоднішньої презентації Xiaomi провела невеличкий перфоманс з робочим прототипом Xiaomi CyberOne — після короткого дефіле до середини сцени CyberOne подарував генеральному директору Лей Цзюню квітку (і знову таки, не питайте), а потім ввічливо погодився зробити селфі з людиною, якій завдячує своїм існуванням. Робот також зумів самостійно зійти зі сцени без жодної драми (веселіші часи, коли роботи падали зі сцени та з розгону пірнали у фонтан, схоже, безповоротно відійшли у минуле).

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Як у Tesla Bot, замість обличчя у Xiaomi CyberOne вигнутий екран OLED із корисною інформацією. За сприйняття звуку відповідає два вуха мікрофона, а функцію зору, а точніше — просторове сприйняття, забезпечує спеціальна система кругового огляду 3D. Робот здатен розпізнавати 45 типів емоцій за тембром людського голосу.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR — leijun (@leijun) August 11, 2022

Загалом Xiaomi CyberOne має 21 ступінь свободи у переміщенні завдяки 13 штучним суглобам та опирається у цьому (переміщення) на пропрієтарну технологію Xiaomi Mi Sense. Механізми, які відповідають за моторику верхніх кінцівок, можуть працювати з точністю до 1 Н·м, а нижні кінцівки працюють від електродвигунів з моментом сили 300 Н·м. Робот здатен пересуватися з середньою швидкістю 3,6 км/год. Очевидно, що працює Xiaomi CyberOne від вбудованого акумулятора, проте точних даних щодо ємності елементу та часу автономної роботи машини наразі немає.

CyberOne здатен перенести невеликі предмети та позиціюється Xiaomi як домашній помічник, який може виконувати дрібні доручення. У Xiaomi наголосили, що це лише перша модель, яка уособлює перші кроки Xiaomi до справді «розумних» роботів, та запевнили, що й надалі активно розвиватимуть напрямок роботів.

Попри ефектну демонстрацію в прямому етері, CEO Xiaomi скоригував очікування, що наразі кожен CyberOne коштуватиме десь від 600 000 до 700 000 юанів (приблизно від $89 100 до $104 000), тому пройде ще немало часу, перш ніж такі роботи підуть у великосерійне виробництво та стануть масовими, якщо це взагалі колись станеться.

Поки що Ілон Маск ніяк не відреагував на анонс Xiaomi CyberOne та його схожість з Tesla Optimus, хоча наразі він зайнятий проєктами в Tesla, SpaceX та майбутнім судом за позовом Twitter. На 30 вересня у Tesla запланована наступна велика презентація AI Day («День ШІ») з попередньо запланованим показом робочого прототипу робота-гуманоїда Optimus.