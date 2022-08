Стережись, Tesla Optimus: Xiaomi показала CyberOne — робота-гуманоїда, який здатен розпізнавати емоції людей та дарувати квіти

Xiaomi під час сьогоднішньої великої презентації представила не тільки складаний смартфон Mix Fold 2 з рекордно малою товщиною — всього 5,4 мм у розкладеному стані (про наступника торішнього Mi Mix Fold буде окрема новина). Куди яскравішим анонсом став Xiaomi CyberOne — власний робот-гуманоїд китайської компанії, який дуже схожий на людиноподібного Tesla Optimus (інша назва — Tesla Bot), представленого в серпні 2021 року.

Для початку можна згадати, що дебют Xiaomi на ринку роботів відбувся раніше — у 2021 році китайський виробник споживчої електроніки здивував громадськість чотирилапим роботом CyberDog, який зовні сильно нагадував робопса Spot американської компанії Boston Dynamics (співпадіння?). Xiaomi CyberOne цілком і повністю скопіював створив підрозділ Xiaomi Robotics Lab.

Робот заввишки 177 см (5,8 фута) та важить 52 кг (115 фунтів), має прізвисько «Металевий брат» / Metal Bro (навіть не питайте) і якимось чином його віднесли до п’ятого знаку зодіакального кола (Лев). Під час сьогоднішньої презентації Xiaomi провела невеличкий перфоманс з робочим прототипом Xiaomi CyberOne — після короткого дефіле до середини сцени CyberOne подарував генеральному директору Лей Цзюню квітку (і знову таки, не питайте), а потім ввічливо погодився зробити селфі з людиною, якій завдячує своїм існуванням. Робот також зумів самостійно зійти зі сцени без жодної драми (веселіші часи, коли роботи падали зі сцени та з розгону пірнали у фонтан, схоже, безповоротно відійшли у минуле).



Як у Tesla Bot, замість обличчя у Xiaomi CyberOne вигнутий екран OLED із корисною інформацією. За сприйняття звуку відповідає два вуха мікрофона, а функцію зору, а точніше — просторове сприйняття, забезпечує спеціальна система кругового огляду 3D. Робот здатен розпізнавати 45 типів емоцій за тембром людського голосу.

