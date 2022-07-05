Флагман Xiaomi Mi 12S Ultra отримав великий дюймовий сенсор, блок камер у формі об’єктиву та ціну від $900

Компанія Xiaomi представила новий смартфон Mi 12S Ultra. На додаток до типових для флагмана характеристик новинка отримала великий сенсор основної камери. Дюймовий сенсор можна назвати гігантським з огляду на його застосування в смартфоні. На відміну від смартфона Sony з дюймовим сенсором, Xiaomi використовує всю поверхню сенсора.

Приблизно третина задньої панелі смартфона займає блок камер, виконаний у вигляді традиційного об’єктива фотокамери. Тут розмістилися 50-мегапіксельний дюймовий головний модуль, 48-мегапіксельний надширококутний модуль та 48-мегапіксельний телефото модуль з 5-кратним оптичним збільшенням (і 120-кратним цифровим збільшенням). Телефон також має стати першим Android-пристроєм, здатним знімати у форматі Dolby Vision HDR.

Інші характеристики смартфона Xiaomi Mi 12S Ultra теж виглядають цікавими. Він оснащений 6,73-дюймовим дисплеєм OLED з частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ вбудованої флешпам’яті. Пристрій має захист від води та пилу за стандартом IP68, батарею місткістю 4860 мАг, підтримує швидку провідну зарядку потужністю 67 Вт.

Смартфон Xiaomi Mi 12S Ultra буде спочатку продаватися в Китаї за ціною $900 за конфігурацію 8/256 ГБ пам’яті й близько $1050 за топову версію зі конфігурацією пам’яті 12/512 ГБ.

Крім Mi 12S Ultra компанія Xiaomi представила і дві молодші моделі: 12S та 12S Pro. Вони отримали основні модулі камери з компактнішими сенсорами розміром 1/1,28 дюйма (що все ще більше, ніж у багатьох інших смартфонів). Обидва пристрої виконані на базі чіпа Snapdragon 8 Plus Gen 1. Xiaomi Mi 12S має менший 6,28-дюймовий дисплей із частотою 120 Гц та ціну близько $600. Версія Xiaomi 12S Pro містить 6,73-дюймовий дисплей OLED з частотою 120 Гц, як і Ultra, а ціна становить близько $700.

Джерело: The Verge