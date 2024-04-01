Xiaomi попереджає про затримки постачання свого електромобіля SU7 на тлі високого попиту – майже 89 тис. замовлень за першу добу

Днями Xiaomi розпочала продаж свого першого електромобіля SU7 за ціною трохи більше ніж $30 тис. Китайська компанія планувала розпочати постачання електромобіля авто до кінця квітня. Однак зацікавленим покупцям доведеться чекати значно довше – до 7 місяців. Це пов’язано з величезним попитом на новинку.

Протягом перших 24 годин після запуску продажів кількість попередніх замовлень на електромобіль Xiaomi SU7 досягла 88 898. У зв’язку з цим компанія повідомила потенційним покупцям, що час очікування її седана може становити від 4 до 7 місяців. Інформація про це була опублікована в автомобільному застосунку Xiaomi.

Хоча затримки можуть бути багатообіцяючою ознакою високого попиту на SU7, Xiaomi вийшла на ринок електромобілів у не самий найкращий час. Ринок електромобілів загалом знаходиться в стагнації, і компанія стикається з жорсткою конкуренцією в Китаї. Провідні компанії з виробництва електромобілів, включаючи Tesla та BYD, знижують ціни, щоб завоювати увагу споживачів.

Xiaomi змушена вдаватися до демпінгу, щоб заохочувати споживачів купувати саме її електромобіль. Стандартна версія Xiaomi SU7 коштує 215 900 юанів, що становить близько $30 тис. Це приблизно на 30 000 юанів (близько $4 тис.) менше, ніж Tesla Model 3 у Китаї. Версія SU7 Pro коштує 245 900 юанів, або близько $34 тис., а версія Max – 299 900 юанів, тобто приблизно $41,5 тис.

Аналітики вважають, що Xiaomi може отримати вигоду від свого досвіду роботи зі смартфонами, оскільки це може допомогти компанії розробити розумні інформаційні панелі. Водночас вона має більші резерви грошей, ніж у менших стартапів з виробництва електромобілів.

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Джерело: businessinsider

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