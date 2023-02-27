Для глобального ринку Xiaomi випустила «неповну» версію MIUI 14 — без Photon Engine, розширеної роботи з застосунками та віртуального улюбленця

Xiaomi представила глобальну версію інтерфейсу MIUI 14, і вона здатна засмутити багатьох. Чутки, за якими прошивка мала бути простішою за свою китайську версію, повністю підтвердилися.
Під час анонсу жодного слова не було сказано про Photon Engine – одну з головних особливостей китайської MIUI 14. Функція дозволяє розробникам сторонніх додатків робити їх до 88% швидшими та до 16% енергоефективнішими завдяки можливості глибшої оптимізації.
Також нічого не сказано про більш агресивне вивантаження програм з пам’яті, можливості видалити всі встановлені програми, крім восьми основних, а також можливості встановити на екран «тамагочі».
Що ж залишилося у глобальній MIUI 14? Серед представлених нововведень – значно зменшена «вага» встановленого ПЗ (мінус 7 ГБ), легкий доступ до додатків, що найчастіше використовуються, покращена безпека. Іншими словами, нічого кардинального, крім збільшення вільного місця для зберігання файлів, від MIUI 14 не варто очікувати.
Щойно представлені для глобального ринку Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro та Xiaomi 13 Lite отримають інтерфейс MIUI 14 «з коробки». Перша хвиля глобального оновлення попередніх моделей включає 17 смартфонів, які отримають новий інтерфейс до кінця березня. Список моделей виглядає так:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Redmi 10 5G
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro
Є певна ймовірність, що нові функції будуть готові до глобального ринку пізніше, але офіційно про це не згадували. Також нагадуємо, що китайські прошивки, котрі дехто напевно захоче спробувати в обставинах, що склалися, можуть завдати шкоди конфіденційності:
Смартфони з китайською прошивкою надішлють ваші особисті дані у Китай – дослідження Единбурзького університету та Трініті-коледжу
Джерела: GadgetTendency, xiaomiui.net