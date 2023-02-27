Для глобального ринку Xiaomi випустила «неповну» версію MIUI 14 — без Photon Engine, розширеної роботи з застосунками та віртуального улюбленця

Xiaomi представила глобальну версію інтерфейсу MIUI 14, і вона здатна засмутити багатьох. Чутки, за якими прошивка мала бути простішою за свою китайську версію, повністю підтвердилися.

Під час анонсу жодного слова не було сказано про Photon Engine – одну з головних особливостей китайської MIUI 14. Функція дозволяє розробникам сторонніх додатків робити їх до 88% швидшими та до 16% енергоефективнішими завдяки можливості глибшої оптимізації.

Також нічого не сказано про більш агресивне вивантаження програм з пам’яті, можливості видалити всі встановлені програми, крім восьми основних, а також можливості встановити на екран «тамагочі».

Що ж залишилося у глобальній MIUI 14? Серед представлених нововведень – значно зменшена «вага» встановленого ПЗ (мінус 7 ГБ), легкий доступ до додатків, що найчастіше використовуються, покращена безпека. Іншими словами, нічого кардинального, крім збільшення вільного місця для зберігання файлів, від MIUI 14 не варто очікувати.

Щойно представлені для глобального ринку Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro та Xiaomi 13 Lite отримають інтерфейс MIUI 14 «з коробки». Перша хвиля глобального оновлення попередніх моделей включає 17 смартфонів, які отримають новий інтерфейс до кінця березня. Список моделей виглядає так:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Redmi 10 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

Є певна ймовірність, що нові функції будуть готові до глобального ринку пізніше, але офіційно про це не згадували. Також нагадуємо, що китайські прошивки, котрі дехто напевно захоче спробувати в обставинах, що склалися, можуть завдати шкоди конфіденційності:

Джерела: GadgetTendency, xiaomiui.net