Як Doom, але з піратами: вийшов трейлер шутеру Davy x Jones від польської Parasight

Davy x Jones / Parasight

Польська студія Parasight анонсувала новий проєкт — Davy x Jones. І це вайби Doom, але з піратами та космосом.

Parasight, відома грою Blacktail, представила шутер від першої особи. Розробники, на перший погляд, ніби взяли Doom, додали піратів та перемістили усе в потойбіччя з елементами космосу. Гравець приміряє маску Дейві Джонсона — пірата, якого зрадили, пограбували, обезголовили і відправили у «Шафку» — щось на кшталт пекла для моряків. Далі Джонсон буквально «забув голову» і повертається разом зі своєю балакучою черепушкою на ім’я Дейві, щоб помститися Чорній Бороді.

Геймплеї виглядає як класичний бойовий шутер: є гак-схопник, пістолет, меч і гак. Ви можете підтягуватися до ворогів, як у Doom Eternal, і стріляти своєю головою (ну тим, що від неї залишилося). Усе це супроводжується битвами з демонами, проклятими піратами та акулами-монстрами.

Крім наземних боїв, у Davy x Jones є ще одна важлива механіка — корабель на ім’я Еббі (ми не про «машину» з Last of Us) . Цей корабель наполовину кит, наполовину плавуча база. Еббі дозволяє літати між островами у «Шафці», наймати офіцерів для екіпажу та використовувати в бою важку артилерію. У трейлері показали сцену, де на Еббі нападає гігантський кальмар усередині ще більш гігантського черепа. Це виглядає як натяк на повноцінні бої з босами прямо на кораблі.

Davy x Jones ще не має дати виходу, але підтверджено реліз на ПК та консолях. Також вже з’явилася її сторінка в Steam. Візуально вона схожа на суміш піратського фентезі та sci-fi. Безумовно потойбіччя це не космос в буквальному його сенсі, але атмосферою вона його нагадує.

Попередня гра студії, Blacktail, була фентезі з елементами слов’янського фольклору, де користувач грав за Бабу Ягу. Тож Parasight вирішила продовжувати шлях з іншим антуражем. Схоже, вже не одна польська студія полюбляє різкий поворот від слов’янського фольклору до більш розвинутих технологій.

Джерело: Polygon