Xiaomi розширила лінійку ультратонких павербанків і випустила UltraThin Magnetic Power Bank — компактний зовнішній акумулятор, орієнтований на щоденне носіння. Новинка має товщину лише 6 мм і важить 98 г, що робить її одним з найтонших магнітних павербанків на ринку.

Акумулятор кріпиться до сумісних смартфонів за допомогою магнітів і підтримує бездротову зарядку. За даними Xiaomi, при використанні зі смартфонами серії Xiaomi 17 потужність бездротової зарядки сягає 15 Вт. Для iPhone вона обмежена 7,5 Вт, що відповідає стандартним можливостям магнітної зарядки Apple. Для швидшого поповнення заряду передбачено порт USB Type-C з дротовою потужністю до 22,5 Вт. Також підтримується одночасна дротова та бездротова зарядка, тож можна заряджати два пристрої паралельно.

Як смартфон: Xiaomi випустила корисний стограмовий гаджет

Усередині використовується кремній-вуглецева батарея місткістю 5000 мА·год. Xiaomi зазначає, що цього вистачає приблизно на одну повну зарядку iPhone, залежно від моделі смартфона та сценарію використання. Саме кремній-вуглецева технологія дозволила зберегти високу щільність енергії без збільшення товщини корпусу. Для відведення тепла застосовується графітова пластина площею 4369 мм².

Рівень заряду відображається за допомогою чотирьох світлодіодних індикаторів, а фізична кнопка живлення дозволяє вручну запускати або зупиняти зарядку. Корпус виготовлено з алюмінієвого сплаву з гладким металевим покриттям, а сторона, що контактує зі смартфоном, виконана з вогнестійкого скловолокна.

Як смартфон: Xiaomi випустила корисний стограмовий гаджет

Xiaomi заявляє про десять рівнів захисту, серед яких захист від перенапруги, перевантаження по струму, короткого замикання, перегріву, перезаряду, глибокого розряду та виявлення сторонніх предметів. За температурою стежать два датчики NTC, які в реальному часі коригують роботу зарядки, зменшуючи теплове навантаження.

Павербанк Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank уже надійшов у продаж у Японії за ціною близько $50. Компанія поки не повідомляла інформацію щодо глобального запуску.

Джерело: gizmochina

