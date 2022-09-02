Єврокомісія планує зобов’язати Netflix та інші стрімінги платити провайдерам за трафік, що генерується ними

Європейська комісія запитує у телекомунікаційних компаній докази того, що стрімінгові сервіси, такі як Netflix та YouTube, мають оплачувати трафік, який вони створюють у мережі.

За інформацією Bloomberg, Єврокомісія планує опитати телекомунікаційні компанії, наскільки в них збільшився трафік за останні три роки, звідки він надходить і у що їм виходить зростання попиту – йдеться у чернетці анкети, датованій початком квітня.

В анкеті також буде поставлене питання, наскільки збільшилися витрати компаній у зв’язку із зростанням трафіку. У ній міститься прохання охарактеризувати відносини на ринку та наявність ознак його обвалу у зв’язку з великою кількістю генерованого контенту. Комісія поки що не надіслала анкету респондентам.

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Ряд офіційних осіб Європейського Союзу збираються вимагати від компаній, котрі виробляють потокове відео та інші послуги з великим обсягом даних, оплачувати операторам зв’язку за трафік, що вони генерують. Телекомунікаційні компанії мають інвестувати отримані кошти у модернізацію власної інфраструктури.

Ідея викликала запеклі дебати у Європі. Парламентарі, представники інтернет-громадськості та технологічні гіганти висловили стурбованість збитками, які такі правила можуть завдати мережному нейтралітету, створивши дворівневий інтернет.

Країни ЄС, включаючи Німеччину та Нідерланди, закликали комісію дочекатися остаточного аналізу від регулюючого органу ЄС у сфері телекомунікацій та провести відкриті консультації перед висуванням такої пропозиції. З іншого боку, Франція та Італія посилили тиск на комісію з метою впровадження ідеї щодо оплати трафіку стрімінгами. Остаточна пропозиція буде готова наприкінці цього чи на початку 2023 року.

Європа активно займається регулюванням ринку технологій та комунікацій: