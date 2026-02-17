Власник "старого" iPhone 11 Pro потроїв ємність батареї за $10

Власник “старого” iPhone 11 Pro вигадав спосіб втричі збільшити ємність батареї, встановивши модуль на 12 000 мАг приблизно за $10. Після заміни фактична ємність склала 9997 мАг проти початкових 3046 мАг.
Ютубер на YouTube-канал The Fix показав, що батарея його тестового смартфону iPhone 11 Pro просіла до 67% — це приблизно 2060 мАг від номінальних 3046 мАг. Замість того, щоб принести в магазин на заміну акумулятора, автор купив на Amazon комплект з батареєю 12 000 мАг та інструментами. Ентузіаст розібрав телефон для апгрейду, відкрутив та акуратно демонтував компоненти.
Телефон увімкнувся з ідеальною ємністю акумулятора, хоча система позначила його як “неперевірений”. Діагностика показала реальну ємність 9997 мАг, що менше заявлених 12 000 мАг, але все одно більш ніж втричі перевищує оригінальну батарею. При цьому новий елемент втиснувся на звільнене місце, тобто проблем із сумісністю вдалося уникнути.
Попри успішний експеримент, залишаються питання до таких апгрейдів. По-перше, фактична ємність нижча за заявлену в описі товару. По-друге, у відео немає довгострокових тестів — невідомо, як батарея триматиме заряд з часом і який реальний приріст автономності вона дасть між заряджаннями.
Зазвичай Apple не рекомендує використовувати сторонні акумулятори від неавторизованих виробників, але це дешевше за придбання нового смартфону. Крім того, інтеграція софту та заліза в iPhone дозволяє конкурувати навіть із меншими батареями порівняно з багатьма Android-пристроями.
