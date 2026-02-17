Власник "старого" iPhone 11 Pro потроїв ємність батареї за $10

Телефон увімкнувся з ідеальною ємністю акумулятора, хоча система позначила його як “неперевірений”. Діагностика показала реальну ємність 9997 мАг, що менше заявлених 12 000 мАг, але все одно більш ніж втричі перевищує оригінальну батарею. При цьому новий елемент втиснувся на звільнене місце, тобто проблем із сумісністю вдалося уникнути.

Попри успішний експеримент, залишаються питання до таких апгрейдів. По-перше, фактична ємність нижча за заявлену в описі товару. По-друге, у відео немає довгострокових тестів — невідомо, як батарея триматиме заряд з часом і який реальний приріст автономності вона дасть між заряджаннями.

Зазвичай Apple не рекомендує використовувати сторонні акумулятори від неавторизованих виробників, але це дешевше за придбання нового смартфону. Крім того, інтеграція софту та заліза в iPhone дозволяє конкурувати навіть із меншими батареями порівняно з багатьма Android-пристроями.

У новіших моделях компанія поступово збільшує ємність: наприклад, eSIM-версія iPhone 17 Pro Max отримала батарею на 5088 мАг, а iPhone 18 Pro Max, за очікуваннями, матиме ще кращі показники. Крім того, 4 березня Apple проведе першу презентацію цього року, де можуть представити “бюджетні” MacBook та iPhone 17е.