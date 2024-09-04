Ютубер, якому замінили один несправний Cybertruck на інший, отримав тіньовий бан в X Twitter

Відчайдушний фанат Tesla Lamar MK, про невдалий досвід якого з Cybertruck ми вже писали, почав здогадуватися, що щось пішло не так, коли отримав тіньовий бан в X Twitter.

Lamar MK практично обожнює Tesla Cybertruck попри несправності двох пікапів, один за одним. Зараз він каже, що відео, які він завантажував у X Twitter, підозріло ігнорують глядачі, що свідчить про тіньовий бан — їхнє приховування у соціальній мережі.

«Я публікую всі свої відео на YouTube, Instagram, TikTok, і вони набирають пристойну кількість переглядів. Я публікую ті самі відео на X, і вони ледь набирають 100 переглядів, це нібито нульове охоплення. Або все не так, або я просто приховано забанений, щоб не було доступу. Ілон Маск, будь ласка, виправте це».

У блогера довга історія відео про авто Tesla, настрій яких різниться від захоплення до скарг на відсутність допомоги від виробника. Електропікапи Lamar MK мали проблеми з зарядним кабелем, який відмовлявся від’єднуватися, провисання оздоблення стелі, серії червоних повідомлень про помилки та блокування. Tesla не поспішала допомагати та змушувала його чекати тижнями.

Нагадаємо, нещодавно Tesla замінила Lamar MK несправний Cybertruck. Невдовзі заміна теж вийшла з ладу.

Але негаразди не заважали фанатизму Lamar MK щодо бренду. Нещодавно він заявив: «Cybertruck являє собою найбільш значущу інновацію у технологічному прогресі, який бачив світ з моменту появи iPhone».

Тепер, коли зрозуміло, що платформа Маска не хоче демонструвати його відео, у блогера почали виникати питання.

«Враховуючи цю ситуацію, я ставлю під сумнів цінність моєї преміум-підписки, оскільки вона, здається, не покращує охоплення моїх публікацій. Мій контент добре працює на інших платформах, тому проблема полягає не в якості чи привабливості моїх відео».

Однак коли коментатори припустили, що X Twitter, можливо, приховує облікові записи, які незадоволені Tesla, Lamar MK знов «дав задню».

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«Особисто я уникаю називати людей через повагу, але водночас я активно рекламую Tesla та Cybertruck, що, чесно кажучи, змушує мене почуватися трохи збентеженим. Здається, я їм не подобаюся, лол. Можливо, я просто занадто чесний».

Користувачі порадили ютуберу не здаватися та «йти далі». Водночас зауважили, що йому слід бути критичнішим.

Джерело: Futurism

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