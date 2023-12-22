Новини Пристрої 22.12.2023 о 13:40 comment views icon

Заборона продажів Apple Watch також обмежує негарантійний ремонт багатьох моделей годинників Apple в США

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Вадим Карпусь

Автор новин

Патентна суперечка між компаніями Apple і Masimo, що триває, вже призвела до припинення продажів розумних годинників Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra Series 2. Крім того, це протистояння має ще один негативний ефект для шанувальників продукції Apple – негарантійний ремонт для деяких моделей Apple Watch тепер недоступний для клієнтів.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple поінформувала співробітників служби підтримки клієнтів, що негарантійний ремонт обладнання та повна заміна пристроїв для Apple Watch Series 6 і пізніших версій (за винятком SE) будуть недоступні протягом терміну дії заборони, запровадженої Комісією з міжнародної торгівлі США (ITC). Однак ця ситуація не торкається пристроїв, на які поширюється гарантія (або розширена програма AppleCare Plus). Клієнти отримають сповіщення, коли знову буде дозволена заміна пристроїв.

Нагадаємо, через тривалу патентну суперечку між Apple і Masimo та рішення ITC в його рамках компанія Apple з 21 грудня припинила продаж Apple Watch Ultra 2 й Apple Watch Series 9 на своєму сайті в США, а в роздрібних точках Apple продаж припиниться після 24 грудня.

Патентна суперечка стосується датчика SpO2, вбудованого в Apple Watch Series 6, 7, 8, 9, Ultra та Ultra 2. Apple працює над оновленням ПЗ, яке могло б уникнути подальшого порушення патентів Masimo. Але в Masimo заявляють, що проблема також пов’язана з апаратним забезпеченням і вимагатиме глибших змін.

Джерело: The Verge

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