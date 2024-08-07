Зарядні станції для електромобілів: реальність гірша за обіцянки

Кількість електромобілів на дорогах постійно зростає, а разом з тим розвивається й інфраструктура зарядних станцій. Проте нове дослідження свідчить, що досвід із заряджанням електромобілів у США ще досить далекий від ідеалу. Проаналізувавши роботу 20 тис. зарядних станцій в США протягом 4 років, дослідники з ChargerHelp виявили найбільші проблеми в інфраструктурі.

З’ясувалося, що фактичний час безперебійної роботи зарядних станцій становить лише 73,7%, в той час як провайдери мереж станцій заявляють про 84,6%. Отже, реальність гірша за обіцянки.

Дослідження робить висновок, що зарядні пристрої для електромобілів можуть ламатися різними способами. До таких проблем відносяться зламані системи втягування кабелів, зламані екрани та непрацездатні платіжні системи. Також часто зустрічаються загальні пошкодження корпусу і зламані кабелі та роз’єми.

Дослідження показало, що 26% усіх проаналізованих станцій не відповідають заявленому статусу зарядних пристроїв, представленому в програмному забезпеченні мережі. Це означає, що деякі зарядні мережі завищують кількість доступних станцій, що підриває довіру власників електромобілів до зарядної інфраструктури. Це особливо проблематично, коли комусь дуже потрібна зарядка, і він потрапляє на станцію, яка, попри статус в застосунку, фактично наразі недоступна.

У дослідженні перераховано різні ситуації, коли водій електромобіля не може успішно підключитися до зарядного пристрою. При цьому згадуються випадки «примарних» станцій, коли в застосунку перелічені станції, але вони або не існують, або несправні. Також зустрічаються «зомбі-станції», які існують і працюють, але не відображаються в застосунках, тому водії на них не заїжджають. А «плутанина зайнятості» — це коли застосунок повідомляє водіям, що певні станції доступні, але це не так. «Тупиковий шлях» ─ це ситуація, коли про непрацюючу зарядну станцію стає зрозуміло лише після підключення автомобіля до неї.

ChargerHelp стверджує, що надійна взаємодія ПЗ та обмін даними в мережі можуть допомогти вирішити ці проблеми.

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Джерело: The Verge