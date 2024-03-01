Завершено другий збір. Вітаємо переможця аукціону! Разом ми зібрали 54 тис. грн. на FPV-дрони для 79-ї ОДШБр!

Поки проходить збір на реабілітацію бійця «Азову» Буяна, публікуємо попередній звіт про збір на FPV-дрони.

З 19-го до 24 лютого ми проводили черговий збір і аукціон на FPV-дрони для 79-ї ОДШБр. Сьогодні з радістю можемо розповісти, що ми зібрали суму, на яку розраховували і закрили загальний збір для 79-ї ОДШБр.

Було зібрано 54 041 грн! (разом з минулим збором на FPV, який був в листопаді, ми досягли 135 000 грн, які ставили ціллю)

Детальний звіт з фото опублікуємо, коли буде передача «птахів» хлопцям. Всім дякуємо, разом ми сила!

Також з радістю вітаємо переможця аукціону. Тубус від снаряду, калібру 155 для М777 гаубиці, який побував в боях під Мар’їнкою, а тепер розмальований красивими патріотичними котиками отримає пан Михайло Б. який закинув в банку 10 000 грн ввечері 19-го лютого. Прохання до пана Михайла написати контакти для відправки призу на [email protected]

А ось переможець збору на такмед, пан Олексій, свій лот вже отримав: