Жодного USB-A та 10 Type-C: материнська плата ASRock Taichi Aqua на неанонсованому чипсеті Intel Z890

Компанія ASRock демонструє широке портфоліо материнських плат Intel Z890 та AMD X870 на Computex 2024. Цікаво, що Intel поки заборонила своїм партнерам рекламувати нові плати як Z890, хоча фактично вони вже є. Одною з нових плат стала Taichi Aqua — ASRock оголосила про об’єднання лінійки Aqua з Taichi.

Плати Aqua пристосовані для рідинного охолодження, але воно не є обов’язковим. таких плат порівняно мало і вони не потрібні більшості користувачів.

Плата оснащена 33-фазним блоком живлення, двома слотами PCIe x16, двома слотами DDR5 DIMM та підтримує до шести слотів M.2. Плата могла бути основою імпровізованого сервера даних, але вона також є чудовим концентратором USB.

Ця плата має не два і не три, а десять роз’ємів USB Type-C, при цьому на ній не має немає жодного роз’єму Type-A (звичайний USB). Звичайно, плата все ще матиме роз’єм для підключення Type-A на передній панелі комп’ютера, але не на самій материнській платі.

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Невідомо, чи буде ASRock комплектувати платою перехідниками на Type-A, але, схоже, це перша заявка на відхід старого роз’єму в історію. Майже усю периферію тепер можна придбати у варіанті з USB Type-C, тож це може бути виправданим.

Джерело: VideoCardz

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