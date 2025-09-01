Зірка Marvel та The Last of Us зіграє Тоні Монтану в рімейку "Обличчя зі шрамом"

Кадри з фільму "Обличчя зі шрамом" (1983)

Ні, це не Педро Паскаль.

Денні Рамірес, відомий роллю нового Сокола в MCU та Менні Альвареса з The Last of Us стане центральним персонажем рімейку “Обличчя зі шрамом” через власну продюсерську компанію Pinstripes.

Згідно з Deadline, Рамірес керує Pinstripes разом зі своїм другом з коледжу Томом Каллівером. Поряд зі створенням “оригінальної інтелектуальної власності”, вони працюють над новою адаптацією роману 1930-х років “Обличчя зі шрамом” Армітеджа Трейла.

Новий фільм включатиме “деякі впливи” оригінальної екранізації 1932 року та її рімейку 1983-го від Браяна Де Пальми, де Аль Пачіно взяв на себе роль Тоні Монтани — кубинського іммігранта, який стає наркоторговцем в Маямі, борючись при цьому з власною наркотичною залежністю. У новій версії персонажа зіграє сам Рамірес.

“Один із найбільших фрагментів інтелектуальної власності, який ми зараз адаптуємо, — це “Обличчя зі шрамом”. Очевидно, що Денні зіграє головну роль. Ми хочемо модернізувати його, адаптувавши оригінальний роман”, — сказав Каллівер в інтерв’ю Deadline. “Ми розробляємо його незалежно; у нас є певне фінансування. Очевидно, що є спадщина Пачіно з 80-х, а потім оригінальний фільм 1932 року, але я думаю, що він дозрів для модернізації, і мати когось на кшталт Денні на головній ролі — це справді захопливо”.

Сам Рамірес додає, що зіграти Обличчя зі шрамом і розвинути тему було для них мрією:

“Я думаю, що у 2025 році тема актуальніша, ніж будь-коли. Тож саме тому ми раді взятися за неї”.

Нова екранізація “Обличчя зі шрамом” ще не має дати старту виробництва чи виходу. Раніше спробу перезапуску здійснила Universal з режисером Лукою Гуаданьїно, але у 2023 році він повідомив, що більше не працює над проєктом, тоді як від студії взагалі не було жодних новин.