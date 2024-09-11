Зірка серіалу «Миротворець» Джон Сіна розповів, чому затримується другий сезон

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Джон Сіна каже, що другий сезон серіалу «Миротворець» затримався з організаційних причин і просто треба трохи почекати. Перший з’явився ще у січні 2022 року

Хоча про деякі причини затримки «Миротворця» неважко здогадатися. Режисер та сценарист Джеймс Ганн за цей час став співдиректором DC Studios разом із Пітером Сафраном.

«Ви повинні розуміти та пам’ятати, що я той хлопець, який грає Миротворця. Тож коли ми випускаємо шоу, і це шоу №1 на Max, і, нарешті, ми беремо персонажа, який мав би бути мертвим, повертаємо Миротворця до життя, і люди насолоджуються всесвітом і хочуть бачити більше цього – але потім у вас є зміна в структурі щодо того, хто керує командою. Пітер насправді подзвонив мені та сказав: «Знаєте що, ми хочемо витратити трохи часу, щоб зробити це правильно», — сказав Сіна для Variety. «Всі кажуть: «Ні, чекайте, ми просто повинні зробити кілька речей спочатку. У нас є план, і все це працюватиме разом. Тож якщо ви просто довіряєте нам, у нас все буде добре». Це здається вічним, тепер, коли ми знімаємо про це щодня. Здається, що ось-ось ми почнемо дивитися другий сезон».

Нова глава DCU Chapter One: Gods and Monsters розпочинається цього року з анімаційного серіалу Max «Монстри-коммандос», за яким почнеться «Супермен» 2025 року. Тож чекатиме ще якийсь час.

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Джерело: Variety

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