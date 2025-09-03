Новини Кіно 03.09.2025 comment views icon

Значить, скорбота: на Netflix вийшли фінальні епізоди 2-го сезону "Венздей"

Катерина Даньшина

Дженна Ортега в другому сезоні "Венздей"

Відсьогодні ще 4 епізоди другого сезону “Венздей” доступні для перегляду на Netflix — з українським дубляжем та субтитрами.

Нові епізоди тривають від 48 до 69 хвилин і зберегли типові для першого назви з промовистим словом “скорбота”. Згідно із трейлером фінальної частини, серіал “поверне з мертвих” одного з улюблених персонажів першого сезону — директорку Вімс у виконанні Гвендолін Крісті, яка стане новим провідником Венздей (Дженна Ортега), що допоможе дівчині опанувати її надздібності.

Раніше Netflix “подражнив” камео Леді Гаги, представивши перший погляд на її персонажку в другому сезоні — легендарну викладачку Невермору Розалін Ротвуд. Фани припускають, що зрештою вона може виявитись давно зниклою сестрою Мортисії (Кетрін Зета-Джонс) Офелією.

Чим завершилась перша частина другого сезону “Венздей”?

“Венздей” — це серіал у жанрі темного фентезі, створений Альфредом Гофом та Майлзом Мілларом. Тім Бертон зрежисував кілька епізодів і виступає виконавчим продюсером. Сюжет першого сезону оповідав про навчання Венздей в академії для ізгоїв Невермор та її намагання опанувати свої надздібності, протистоячи при цьому одразу трьом ворогам.

В другому персонаж Ортеги прямує до психіатричної лікарні Віллоу-Гілл, де виявляє, що її керівники проводять таємні експерименти над ізгоями, і разом з тим ненароком звільняє Тайлера (Хантер Дуен), який раніше проявив себе як монстр-гайд. Також Венздей передбачила смерть Енід (Емма Маєрс) і намагатиметься завадити здійсненню свого видіння.

Окрім вищеназваних акторів у продовженні “Венздей” повернулися Луїс Гусман (батько Венздей), Фред Армісен (Фестер), Джой Сандей (Б’янка) та Ісаак Ордонез (Паґслі). Серед новачків з’являються Крістофер Ллойд, Джоанн Ламлі (бабуся Венздей Грізельда), Френсіс О’Коннор, Гейлі Джоел Осмент, Хізер Матараццо, Йоонас Суотамо та Стів Бушемі (новий директор Невермору).

“Венздей” вже подовжили на третій сезон, дата виходу поки невідома.

