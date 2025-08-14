Другий сезон "Венздей" поверне вбитого і улюбленого фанами персонажа — трейлер фінальних епізодів

Дженна Ортега в другому сезоні "Венздей" / Netflix

Netflix випустив трейлер фінальних епізодів другого сезону “Венздей” — на відео немає обіцяної шоуранерами Гаги, однак один добре знайомий персонаж раптово “оживає”.

Йдеться про ексдиректорку Невермору Ларису Вімс (Гвендолін Крісті). Вона загинула в фіналі першого сезону, але повертається в другому як духовний, в прямому сенсі слова, наставник Венздей (Дженна Ортега).

В трейлер Венздей приходить до тями після травматичної зустрічі з гайдом і бачить в палаті Вімс, початково думаючи, що все ж померла. Утім директорка запевняє дівчину, що це не пекло, а пропозиція допомогти опанувати її надздібності. Далі нам показують гайда Тайлера, який гуляє на волі з думками про вбивство Енід, дивний шкільний бал, танці батьків Венздей, стрільбу з бабусею Ґрізельдою, і загалом чимало кадрів з вибухами, погонями та жахливими істотами. Здається, друга частина готує чимало новенького, попри те, що, як і перша, міститиме всього 4 епізоди.

Леді Гагу в трейлері не показали, попри те, що чутки про її камео розлетілись, де тільки можна. Фани тим часом припускають, що співачці відведуть роль тітки Венздей Офелії, яка є великою таємницею родини Адамсів, на розкриття якої натякнули в трейлері. До того ж, здається у фіналі трейлеру можна почути її голос, який попереджає:

“Обережно, доведеться заплатити ціну”.

Перша частина другого сезону “Венздей” вже доступна для перегляду на Netflix і нині очолює перелік найпопулярніших серіалів стримінгу з 50 млн переглядів за тиждень. Друга вийде вже 3 вересня в середу. Раніше серіал подовжили на третій сезон.

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)