"Знання мають свою ціну": серіал жахів "Ззовні" представив тизер 4-го і фінального сезону

Серіал жахів “Ззовні” готується до свого логічного завершення. MGM+ опублікував перший тизер 4-го сезону, який погрожує персонажам: “Знання мають свою ціну”.





Фінальний сезон продовжує історію загадкового міста з потойбічними монстрами, яке дивним чином заманює й утримує всіх, хто в нього потрапляє. За офіційним описом, фінал відкриє двері, які деякі жителі зрештою воліли б залишити зачиненими. Шоу зосередиться на наслідках рішень, зроблених у попередніх сезонах, і спробах зрозуміти, що насправді стоїть за правилами цього місця.

“Якщо ми будемо занадто сильно тиснути, щось відштовхнеться. Те, що відбудеться надалі — моя улюблена частина”, — попереджають у тизері.

Сезон порушує ключові питання серіалу: хто такий Чоловік у жовтому і чого він хоче? Чи стануть ранні відкриття інших героїв шансом повернення додому? Як довго самопроголошений шериф Бойд зможе утримувати місто разом, коли його тіло і розум вже на межі? І наостанок: яку роль відіграє його донька? Всі відповіді почнуть з’являться після прем’єри, запланованої на 19 квітня.

Тизер 4-го сезону серіалу “Ззовні”





Головну роль знову виконує Гарольд Перріно. Разом із ним у фінальному сезоні знімаються Каталіна Сандіно Морено, Ейон Бейлі, Ханна Черамі, Саймон Вебстер, Рікі Хі, Хлоя Ван Ландшут, Кортеон Мур, Пега Гафурі та Девід Алпей. А також свої ролі виконують Елізабет Сондерс, Ейвері Конрад, Скотт МакКорд, Натан Д. Сіммонс, Каелен Ом, Анджела Мур, А. Дж. Сіммонс, Джулія Дойл, Роберт Джой та Саманта Браун.

Серіал створив Джон Гріффін, шоуранером виступає Джефф Пінкнер, режисером — Джек Бендер. “Ззовні” залишається найпопулярнішим серіалом в історії MGM+ і передостанній сезон має ідеальні 100% на Rotten Tomatoes.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Amazon