Зона кличе: настільна гра S.T.A.L.K.E.R.The Board Game вже в руках фанатів (перші фото)

Перші замовники S.T.A.L.K.E.R. активно діляться фотографіями настільної гри.
Шанувальники постапокаліптичного світу S.T.A.L.K.E.R. нарешті дочекалися: розробники розпочали відправлення першої партії настільної версії популярної гри. Користувачі Reddit вже діляться фотографіями своїх примірників S.T.A.L.K.E.R.: The Board Game. Це помітили на S.T.A.L.K.E.R. NEWS UA.
Awaken Realms вразила ігрову спільноту блискавичним стартом краудфандингової кампанії для S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Ентузіасти зібрали початкову мету у $50 000 за рекордні три з половиною хвилини після запуску збору коштів. За неповну добу сума внесків перевищила $1 мільйон.
S.T.A.L.K.E.R. The Board Game пропонує гравцям зануритися у кооперативну стратегію, розраховану на 1–4 учасників. Вона позиціюється як «zone-crawler» — настілка, де гравці досліджують небезпечну територію. Цікавою особливістю є розподіл місій окремими коробками, що полегшує занурення в ігровий процес. Схожі ігри: Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault та Descent: Legends of the Dark.
Також S.T.A.L.K.E.R. The Board Game отримала українську локалізацію.
Реліз же довгоочікуваної комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 запланували на 5 вересня. Компанія GSC Game World навіть опублікувала відео, яке дає змогу послухати радіо з гри. А ще у продажу з’явився енергетичний напій Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight обмеженої серії.
Новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля повністю українською — «Край, мій рідний край!»
Джерело: Telegram
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