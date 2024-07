Зона кличе: настільна гра S.T.A.L.K.E.R.The Board Game вже в руках фанатів (перші фото)

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Перші замовники S.T.A.L.K.E.R. активно діляться фотографіями настільної гри.

Шанувальники постапокаліптичного світу S.T.A.L.K.E.R. нарешті дочекалися: розробники розпочали відправлення першої партії настільної версії популярної гри. Користувачі Reddit вже діляться фотографіями своїх примірників S.T.A.L.K.E.R.: The Board Game. Це помітили на S.T.A.L.K.E.R. NEWS UA.

Awaken Realms вразила ігрову спільноту блискавичним стартом краудфандингової кампанії для S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Ентузіасти зібрали початкову мету у $50 000 за рекордні три з половиною хвилини після запуску збору коштів. За неповну добу сума внесків перевищила $1 мільйон.

S.T.A.L.K.E.R. The Board Game пропонує гравцям зануритися у кооперативну стратегію, розраховану на 1–4 учасників. Вона позиціюється як «zone-crawler» — настілка, де гравці досліджують небезпечну територію. Цікавою особливістю є розподіл місій окремими коробками, що полегшує занурення в ігровий процес. Схожі ігри: Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault та Descent: Legends of the Dark.

Також S.T.A.L.K.E.R. The Board Game отримала українську локалізацію.

Реліз же довгоочікуваної комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 запланували на 5 вересня. Компанія GSC Game World навіть опублікувала відео, яке дає змогу послухати радіо з гри. А ще у продажу з’явився енергетичний напій Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight обмеженої серії.

Джерело: Telegram

