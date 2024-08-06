Зростання ринку планшетів: Apple та Samsung серед лідерів, у Xiaomi найкращі темпи росту

У другому кварталі 2024 року загальна кількість поставок планшетів у всьому світі склала 34,4 млн одиниць. Це на 22,1% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Наразі рівень постачання можна порівняти зі значеннями до пандемії коронавірусу. Це чітка ознака того, що попит на планшети зараз успішно відновився.

Apple є лідером ринку планшетів, контролюючи понад його третину. У другому кварталі компанія з Купертіно реалізувала 12,3 млн планшетів, що становить 35,8% частки ринку. Випуск нових 11-дюймових і 13-дюймових моделей iPad Air і iPad Pro допоміг Apple збільшити частку ринку в усьому світі. Китай був єдиним виключенням, оскільки жорстка конкуренція з боку місцевих брендів Huawei та Xiaomi завдала шкоди американській компанії.

Samsung посіла друге місце з результатом 6,9 млн поставок за цей період, охопивши частку ринку 20,1%. Lenovo опинилася на третьому місці з 2,5 млн поставок і 7,3% часткою ринку. Huawei поставила 2,3 млн планшетів і зайняла 6,8% частки ринку завдяки високому попиту на останні пристрої серії MatePad.

Xiaomi була п’ятим провідним постачальником планшетів з результатом 2 млн поставок і 5,8% часткою ринку. Китайська компанія може похвалитися найвищим зростанням у річному обчисленні – 94,7% зі значним зростанням на кількох європейських ринках.

Джерело: gsmarena