Звіт NVIDIA: мільярди доларів на відеокартах попри спад ринку ПК та великі надії на чатботи ШІ

NVIDIA звітувала про доходи за останній квартал та за весь 2022 рік. Квартальний виторг компанії склав $6,05 млрд, що на 21% менше, ніж за той же період рік тому, коли були отримані рекордні $7,64 млрд. Усього за рік компанія заробила $26,9 млрд, що приблизно дорівнює торішньому показнику. Прибуток за Q4 становив $1,4 млрд, що означає зниження на 51% за рік. Загальний річний прибуток знизився на 55%. У наступному кварталі NVIDIA прогнозує виторг у $6,05 млрд.

Центри обробки даних та автомобільний бізнес NVIDIA у минулому кварталі зросли – автомобільне обладнання принесло $294 млн доходу. Падіння було в основному пов’язане з графічним бізнесом, який отримав на 46% менше. Сюди входить зниження постачання систем для ігрових консолей – що опосередковано означає спад виробництва та продажу Nintendo Switch, єдиної ігрової консолі, у якій використовується чип NVIDIA.

Як і інші виробники чипів, компанія вважає за краще постачати менше відеокарт у роздрібний продаж та великим партнерам замість того, щоб знижувати ціни. У NVIDIA сформулювали це як «зменшення продажів партнерам, щоб допомогти привести рівень товарних запасів каналу у відповідність до поточних очікувань попиту». Компанія також звинувачує у падінні виторгу ускладнення з COVID в Китаї та інші місцеві проблеми.

На зниженні виторгу всіх виробників позначилося падіння ринку відеокарт та ПК в цілому. Gartner назвала падіння постачання на 28,5% «найбільшим квартальним зниженням постачання з того часу, як Gartner почала відстежувати ринок ПК у середині 1990-х років».

Коментуючи ситуацію, Дженсен Хуанг помірковано оптимістичний: він заявив, що сегмент ігор відновлюються. Ще більший оптимізм вселяє керівнику NVIDIA бізнес центрів обробки даних – через появу систем ШІ, таких як ChatGPT та аналоги, що часто працюють на устаткуванні компанії та відчувають потребу у розширенні серверної бази.

Голова компанії також згадав про співпрацю з Mercedes-Benz над «програмно керованими транспортними засобами» – у сфері, в якій очікується зростання користувальницького інтересу та виробництва. Очікується й зростання популярності GeForce Now – у зв’язку з угодою з Microsoft (а також високою середньою ціною відеокарт, що б’є рекорди).

Джерело: The Verge