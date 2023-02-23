Новини Пристрої 23.02.2023 о 13:31

Звіт NVIDIA: мільярди доларів на відеокартах попри спад ринку ПК та великі надії на чатботи ШІ

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

NVIDIA звітувала про доходи за останній квартал та за весь 2022 рік. Квартальний виторг компанії склав $6,05 млрд, що на 21% менше, ніж за той же період рік тому, коли були отримані рекордні $7,64 млрд. Усього за рік компанія заробила $26,9 млрд, що приблизно дорівнює торішньому показнику. Прибуток за Q4 становив $1,4 млрд, що означає зниження на 51% за рік. Загальний річний прибуток знизився на 55%. У наступному кварталі NVIDIA прогнозує виторг у $6,05 млрд.

NVIDIA

Центри обробки даних та автомобільний бізнес NVIDIA у минулому кварталі зросли – автомобільне обладнання принесло $294 млн доходу. Падіння було в основному пов’язане з графічним бізнесом, який отримав на 46% менше. Сюди входить зниження постачання систем для ігрових консолей – що опосередковано означає спад виробництва та продажу Nintendo Switch, єдиної ігрової консолі, у якій використовується чип NVIDIA.

NVIDIA

Як і інші виробники чипів, компанія вважає за краще постачати менше відеокарт у роздрібний продаж та великим партнерам замість того, щоб знижувати ціни. У NVIDIA сформулювали це як «зменшення продажів партнерам, щоб допомогти привести рівень товарних запасів каналу у відповідність до поточних очікувань попиту». Компанія також звинувачує у падінні виторгу ускладнення з COVID в Китаї та інші місцеві проблеми.

На зниженні виторгу всіх виробників позначилося падіння ринку відеокарт та ПК в цілому. Gartner назвала падіння постачання на 28,5% «найбільшим квартальним зниженням постачання з того часу, як Gartner почала відстежувати ринок ПК у середині 1990-х років».

Коментуючи ситуацію, Дженсен Хуанг помірковано оптимістичний: він заявив, що сегмент ігор відновлюються. Ще більший оптимізм вселяє керівнику NVIDIA бізнес центрів обробки даних – через появу систем ШІ, таких як ChatGPT та аналоги, що часто працюють на устаткуванні компанії та відчувають потребу у розширенні серверної бази.

Голова компанії також згадав про співпрацю з Mercedes-Benz над «програмно керованими транспортними засобами» – у сфері, в якій очікується зростання користувальницького інтересу та виробництва. Очікується й зростання популярності GeForce Now – у зв’язку з угодою з Microsoft (а також високою середньою ціною відеокарт, що б’є рекорди).

NVIDIA на CES 2023: відеокарти RTX 4000 для ноутбуків, RTX 4070 Ti для ПК за $799, GeForce NOW для автомобілів та DLSS для масштабування відео

Джерело: The Verge


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